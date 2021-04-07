Intel развернула агрессивную маркетинговую кампанию против компьютеров Mac, позиционируя их с точки зрения уступающих ноутбукам с Windows на базе собственных процессоров. Судя по всему, компания допустила небольшую ошибку. В одном из постеров Intel случайно использовала MacBook для продвижения своих новых чипов 11-го поколения в качестве «лучшего процессора в мире».
На изображении мужчина использует ноутбук, который очень сильно похож на MacBook Pro. Всё это дело украшает слоган: «Лучший процессор в мире для тонкого и легкого ноутбука». Сайт Macrummors обнаружил, что в качестве основы постера была взята фотография с фотостока Getty Images, на которой действительно показан MacBook Pro и мышка Magic Mouse.
Стоит отметить, что Apple продолжает продавать компьютеры Mac с процессорами Intel, несмотря на переход на чипы собственной разработки. Одна из самых заметных рекламных кампаний Intel была запущена в прошлом месяце. В ней принял участие актер Джастин Лонг, который ранее исполнял роль Mac в рекламе Apple. В серии роликов Intel он сравнивает MacBook Pro с процессором M1 и различные ноутбуки с Windows.
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На изображении мужчина использует ноутбук, который очень сильно похож на MacBook Pro. Всё это дело украшает слоган: «Лучший процессор в мире для тонкого и легкого ноутбука». Сайт Macrummors обнаружил, что в качестве основы постера была взята фотография с фотостока Getty Images, на которой действительно показан MacBook Pro и мышка Magic Mouse.
Стоит отметить, что Apple продолжает продавать компьютеры Mac с процессорами Intel, несмотря на переход на чипы собственной разработки. Одна из самых заметных рекламных кампаний Intel была запущена в прошлом месяце. В ней принял участие актер Джастин Лонг, который ранее исполнял роль Mac в рекламе Apple. В серии роликов Intel он сравнивает MacBook Pro с процессором M1 и различные ноутбуки с Windows.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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