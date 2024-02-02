Приложение «Сбера» перестало работать на iPhone

Артем
При входе в старую версию приложения появляется сообщение о его недоступности.

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После исчезновения банковского приложения из App Store, пользователи с ранее установленным «Сбером», могли продолжить пользоваться сервисом. Поскольку все основные функции работали, многие решили не переходить на временно появившийся в маркете «СБОЛ». Теперь приложение при входе сообщает, что данная версия недоступна и предлагает скачать актуальный «Учет Онлайн». Речь идет именно о приложении «Сбер», в «СБОЛ» такой проблемы на момент написания заметки не наблюдается. 

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Мы рекомендуем, как можно скорее установить «Учет Онлайн» даже если у вас нет проблем с доступом. Во-первых, приложение может в любой момент исчезнуть из App Store без предупреждения. Если «СБОЛ» со временем также будет отказывать во входе, есть риск остаться без удобной оплаты. Во-вторых, подстраховаться никогда не будет лишним. Даже если обновленную программу удалить сразу после установки, ее можно восстановить при помощи нашей инструкции.
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Комментарии

–1
godspell
Кстати SBOL тоже пишет установите новое приложение, ваше устарело при входе, но пока продолжает работать.
11 минут назад
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tellurian
+2648
tellurian
Работают все три приложения. Старое официальное, СБОЛ и новое.
минуту назад
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