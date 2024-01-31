«Тинькофф», «Сбербанк» и еще 15 банков подключили цифровой рубль

Олег

ЦБ

Фото: ЦБ

Почти два десятка российских банков подключились к работе с цифровым рублем. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее мы рассказывали, что такое цифровой рубль и чем он отличается от наличного и безналичного. В 2023 году Центральный банк России запустил пилотное тестирование цифрового рубля, и за прошедшее время к нему присоединились 13 банков. Теперь сообщается, что их стало 30.

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Согласно источнику, новыми участниками пилотного проекта стали «Сбер», «Тинькофф», «Россельхозбанк», «Русский стандарт», РКНБ, «Банк Россия», МСП Банк, «Экспобанк», «Новикомбанк», ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк» и РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». Все эти организации уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля и тестовой работе с новой валютой.

Помимо перечисленных, в пилоте уже участвуют «МТС Банк», «Альфа-банк», ВТБ и другие. Полноценный запуск цифрового рубля для всех запланирован на 2025 год. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+2673
tellurian
Хочу стать тестером
Сегодня в 13:17
#
+22
607030
Тотальный контроль?
Сегодня в 13:46
#
+50
Shypok
Ужас , и почему всем это нравиться???? Это же если государству что-то не понравиться,просто оставят без нечего
Сегодня в 13:50
#
+86
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027 Shypok
Так тебя никто не заставляет этим пользоваться. А нравится это бизнесу, потому что им выгодно переводы делать с помощью цифрового рубля. Ну и потом при чем здесь тотальный контроль? Это просто еще один аналог переводов как СБП тот же, это если грубо сказать.
Сегодня в 13:53
#
YABLOKOFON
+60
YABLOKOFON AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Неее это блокчейн, все цифровые рубли будут отслеживаться кому то это сильно помешать может особенно бизнесу естественно у чиновников иммунитет, а тот кто хочет не платить повышенные налоги с прибыли напряглись. Ведь это тотальный контроль )
Сегодня в 15:13
#
+58
Алексей YABLOKOFON
Он будет не единственным способом оплаты, так что пока никакого тотального контроля нет)
2 часа назад в 15:21
#
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