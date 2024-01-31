«Тинькофф», «Сбербанк» и еще 15 банков подключили цифровой рубль

Фото: ЦБ
Почти два десятка российских банков подключились к работе с цифровым рублем. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее мы рассказывали, что такое цифровой рубль и чем он отличается от наличного и безналичного. В 2023 году Центральный банк России запустил пилотное тестирование цифрового рубля, и за прошедшее время к нему присоединились 13 банков. Теперь сообщается, что их стало 30.
Почти два десятка российских банков подключились к работе с цифровым рублем. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее мы рассказывали, что такое цифровой рубль и чем он отличается от наличного и безналичного. В 2023 году Центральный банк России запустил пилотное тестирование цифрового рубля, и за прошедшее время к нему присоединились 13 банков. Теперь сообщается, что их стало 30.
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Согласно источнику, новыми участниками пилотного проекта стали «Сбер», «Тинькофф», «Россельхозбанк», «Русский стандарт», РКНБ, «Банк Россия», МСП Банк, «Экспобанк», «Новикомбанк», ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк» и РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». Все эти организации уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля и тестовой работе с новой валютой.
Помимо перечисленных, в пилоте уже участвуют «МТС Банк», «Альфа-банк», ВТБ и другие. Полноценный запуск цифрового рубля для всех запланирован на 2025 год.