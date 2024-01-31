«Тинькофф», «Сбербанк» и еще 15 банков подключили цифровой рубль

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Почти два десятка российских банков подключились к работе с цифровым рублем. Об этом пишет «Коммерсантъ».



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Почти два десятка российских банков подключились к работе с цифровым рублем. Об этом пишет «Коммерсантъ».Ранее мы рассказывали, что такое цифровой рубль и чем он отличается от наличного и безналичного. В 2023 году Центральный банк России запустил пилотное тестирование цифрового рубля, и за прошедшее время к нему присоединились 13 банков. Теперь сообщается, что их стало 30.



Согласно источнику, новыми участниками пилотного проекта стали «Сбер», «Тинькофф», «Россельхозбанк», «Русский стандарт», РКНБ, «Банк Россия», МСП Банк, «Экспобанк», «Новикомбанк», ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк» и РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». Все эти организации уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля и тестовой работе с новой валютой.



Помимо перечисленных, в пилоте уже участвуют «МТС Банк», «Альфа-банк», ВТБ и другие. Полноценный запуск цифрового рубля для всех запланирован на 2025 год.