Футбол — увлекательное хобби, которое объединяет миллионы людей по всему миру. И если раньше большинство болельщиков ограничивались просмотром матчей по телевизору, то сейчас появляются все новые и новые способы следить за жизнью любимой команды и погружаться в футбольный мир. Так, смартфон может стать отличным помощником для каждого любителя футбола: например, в мессенджере Viber запустилось первое официальное сообщество футбольного клуба «Барселона» на русском языке. В честь запуска сообщества сами футболисты поприветствовали русскоязычных фанатов по всему миру на их родном языке. В этом сообществе фанаты могут узнать актуальные новости «Барсы», принять участие в розыгрышах эксклюзивных призов — например, плакатов с автографом Месси и футболок с росписями других футболистов, — и даже заглянуть в закулисье профессионального футбола, узнав о буднях игроков. Впрочем, Viber не единственное приложение, которое окажется полезным футбольным болельщикам, вот еще пять удобных сервисов для любителей самого популярного вида спорта в мире.
Forza FootballiOS, Android
Forza Football — простое, но полезное приложение с информацией о составах команд, расписаниях и результатах матчей более 560 лиг, а также опросами, форумами для обсуждения и многими другими интересными мелочами. Конечно же, в число функций также входят уведомления о начале матчей, голах или новых видео с лучшими моментами игры. Вся информация поступает в Forza Football максимально оперативно, а само приложение совершенно бесплатно, за вычетом ненавязчивой рекламы в меню матча.
Stats ZoneiOS
Stats Zone, приложение от популярного журнала FourFourTwo — настоящая находка для знатоков футбола. Опираясь на статистические данные от компании Opta, оно помогает разобраться в тактике и стиле игры множества команд, в том числе участников Чемпионата мира, Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов Англии, Германии, Италии и многих других соревнований. В приложении пользователь может просмотреть данные о более чем 1500 событий за каждый матч, а также узнать другую информацию, например, количество попыток забить гол и расстояние, с которого их совершали.
FIFA ФутболiOS, Android
Смотреть, как играют другие - увлекательное занятие, но иногда думаешь: я бы выбрал другую тактику! В FIFA Футбол вы можете сами подобрать команду, тренировать ее и соревноваться с другими игроками со всего мира. Как и во многих других мобильных играх, в FIFA World Cup есть встроенные покупки, зато само приложение бесплатно, а награды можно получать и другими способами – например, проходя испытания или делая правильные прогнозы результатов матчей.
Российская Премьер-ЛигаiOS, Android
Следить за футболом гораздо проще, если под рукой есть ресурс, где можно подсмотреть турнирную таблицу! В приложении «Российская Премьер-Лига» можно отслеживать статистику и результаты матчей, так что даже если вы пропустили игру, то всегда будете в курсе последних событий. Здесь есть все самые свежие новости клубов Премьер-Лиги и актуальные составы команд. Кроме того, если у вас возник какой-либо вопрос или же вы заметили нарушение прав болельщика, то функция «Горячая линия болельщиков FansHotline24», доступная в приложении, придется как никогда кстати.
Лига Чемпионов УЕФАiOS, Android
В приложении «Лига Чемпионов УЕФА» есть все самое необходимое для болельщика футбола: турнирные таблицы и протоколы матчей, результаты жеребьевок и новости Лиги Чемпионов. Более того, здесь можно собрать и собственную команду из звезд европейского футбола в игре Fantasy Football, чтобы соревноваться с другими лигами. Это приложение по праву можно назвать не только информационным, но и развлекательным.
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