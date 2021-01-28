





Сегодня весь мир отмечает Международный день защиты персональных данных. Его цель — привлечь внимание к одному из важнейших вопросов XXI века и способствовать распространению лучших практик по сохранению конфиденциальной информации. Специально к 28 января Viber провел опрос среди 340 тысяч пользователей по всему миру. Результаты опроса жителей Российской Федерации не во всем совпали с мнениями жителей других стран.Так, 66% россиян ответили, что для них цифровая безопасность при общении в мессенджерах очень важна, 25% считают ее важной, но при этом не вполне понимают саму суть информационной безопасности, а для 9% данный вопрос не имеет большого значения. Глобальные показатели несколько отличаются от российских: информационная безопасность играет ключевую роль для 75% пользователей в мире. В Западной Европе этот показатель равен 85%.При выборе приложения, в котором они будут общаться с друзьями и близкими, для 61% респондентов из России критически важно, чтобы никто не мог читать их переписку и подслушивать звонки, а значит, приоритетно сквозное шифрование чатов и звонков по умолчанию. На втором месте у российских пользователей — отсутствие сбора личных данных сверх необходимого для работы сервиса (17%), а 10% хотят самостоятельно решать, какими данными делиться в приложении и за его пределами.73% опрошенных россиян готовы перейти в другие приложение для общения с друзьями и близкими, если их цифровая безопасность окажется под угрозой. При этом 14% перенесли бы в более безопасный сервис только самые важные чаты, и лишь 13% останутся в менее защищенном мессенджере, если их контакты не захотят менять приложение для общения.В связи с пандемией COVID-19 многие аспекты повседневной жизни перешли в цифровой формат, и люди во всем мире активно используют мессенджеры и другие сервисы, чтобы поддерживать связь с родными и близкими. В этих условиях важность конфиденциальности данных также возрастает, и Viber напоминает пользователям о необходимости сквозного шифрования по умолчанию и других инструментах для защиты информации, передаваемой в сети.