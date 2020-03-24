Пожалуйста, не паникуйте!

Мы НЕ закрываемся, с вашими деньгами ничего плохого не случится.



Пока нагрузка на приложение слишком высокая, поэтому вы не можете в него попасть или написать нам в чат. А наши саппорты не могут ответить на ваши сообщения. Очень просим вас подождать 🙏🏻