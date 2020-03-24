Сегодня Qiwi сообщила о своем решении прекратить развитие «Рокетбанка». Начиная с 1 апреля компания откажется от бесплатного тарифа, вместо него пользователей переведут на платный сервис с абонентской платой 390 рублей в месяц. Письма с соответствующей информацией уже были направлены клиентам. Судя по всему, на фоне этой информации из-за нагрузки владельцы карт столкнулись с трудностями в работе приложения.
Пользователи массово жалуются в соцсетях на отсутствие доступа к сервису. В компании уже подтвердили наличие проблем из-за наплыва клиентов. Представители «Рокетбанка» успокоили клиентов, что с деньгами всё в порядке и ближайшее время приложения заработают.
Пожалуйста, не паникуйте!— Рокетбанк (@rocketbank) March 24, 2020
Мы НЕ закрываемся, с вашими деньгами ничего плохого не случится.
Пока нагрузка на приложение слишком высокая, поэтому вы не можете в него попасть или написать нам в чат. А наши саппорты не могут ответить на ваши сообщения. Очень просим вас подождать 🙏🏻
Пользователи массово жалуются в соцсетях на отсутствие доступа к сервису. В компании уже подтвердили наличие проблем из-за наплыва клиентов. Представители «Рокетбанка» успокоили клиентов, что с деньгами всё в порядке и ближайшее время приложения заработают.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия