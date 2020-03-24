Рокетбанк

Сегодня Qiwi сообщила о своем решении прекратить развитие «Рокетбанка». Начиная с 1 апреля компания откажется от бесплатного тарифа, вместо него пользователей переведут на платный сервис с абонентской платой 390 рублей в месяц. Письма с соответствующей информацией уже были направлены клиентам. Судя по всему, на фоне этой информации из-за нагрузки владельцы карт столкнулись с трудностями в работе приложения.

Пользователи массово жалуются в соцсетях на отсутствие доступа к сервису. В компании уже подтвердили наличие проблем из-за наплыва клиентов. Представители «Рокетбанка» успокоили клиентов, что с деньгами всё в порядке и ближайшее время приложения заработают.



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