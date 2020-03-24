



Компания Qiwi приняла решение закрыть финтех-сервис «Рокетбанк». Об этом сказано в её финансовой отчётности за 2019 год.





Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате Совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка».



В рамках мер, которые мы предпринимаем для свертывания проекта «Рокетбанк», мы намерены прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы, что, по нашему мнению, приведет к общему значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращение текущего предложения услуг в краткосрочной перспективе.



Мы ожидаем, что ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд рублей.

Если у клиента «Рокетбанка» уже есть дебетовая карта «Тинькофф», ему необходимо зарегистрироваться на сайте акции до 25 мая 2020 г. и совершить по ней операции на общую сумму от 10 тысяч рублей до 31 августа 2020 года;

Если у клиента еще нет карты «Тинькофф», ему нужно оформить карту Tinkoff Black на сайте акции также до 25 мая 2020 года (карту доставит представитель «Тинькофф» в удобное место и время). Далее клиент должен совершить операции по карте на общую сумму от 10 рублей до 31 августа 2020 года.

К весне 2020 года у сервиса насчитывалось около 400 тысяч клиентов. Несмотря на это, он оказался убыточным.«Рокетбанк» был запущен в 2013 году на инфраструктуре банка «Интеркоммерц». В декабре 2015 года он стал выдавать карты в партнёрстве с банком «Открытие», а в январе 2016 Центробанк на месяц ввёл в «Интеркоммерце» временную администрацию, после чего отозвал лицензию у этого банка.В апреле 2016 года банк «Открытие» выкупил «Рокетбанк» у основателей сервиса, а в августе 2017 года Центробанк объявил о его санации. «Рокетбанк» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка» был продан компании Qiwi. С того времени «Рокетбанк» запустил новое приложение с хранилищем документов, начал работать с самозанятыми и начал предоставлять кредиты «до зарплаты». С середины 2019 года Qiwi искал покупателя на «Рокетбанк», но в итоге никого не нашёл.Группа QIWI и «Тинькофф» объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций Рокетбанка. В рамках акции клиенты «Рокетбанка» смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.Для перехода в Тинькофф с сохранением бонусов нужно выполнить следующие условия:При выполнении этих условий все клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию до 2500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль = 1 рубль».





