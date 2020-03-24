Компания Qiwi приняла решение закрыть финтех-сервис «Рокетбанк». Об этом сказано в её финансовой отчётности за 2019 год.
Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате Совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка».
В рамках мер, которые мы предпринимаем для свертывания проекта «Рокетбанк», мы намерены прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы, что, по нашему мнению, приведет к общему значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращение текущего предложения услуг в краткосрочной перспективе.
Мы ожидаем, что ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд рублей.
К весне 2020 года у сервиса насчитывалось около 400 тысяч клиентов. Несмотря на это, он оказался убыточным.
«Рокетбанк» был запущен в 2013 году на инфраструктуре банка «Интеркоммерц». В декабре 2015 года он стал выдавать карты в партнёрстве с банком «Открытие», а в январе 2016 Центробанк на месяц ввёл в «Интеркоммерце» временную администрацию, после чего отозвал лицензию у этого банка.
В апреле 2016 года банк «Открытие» выкупил «Рокетбанк» у основателей сервиса, а в августе 2017 года Центробанк объявил о его санации. «Рокетбанк» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка» был продан компании Qiwi. С того времени «Рокетбанк» запустил новое приложение с хранилищем документов, начал работать с самозанятыми и начал предоставлять кредиты «до зарплаты». С середины 2019 года Qiwi искал покупателя на «Рокетбанк», но в итоге никого не нашёл.
Группа QIWI и «Тинькофф» объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций Рокетбанка. В рамках акции клиенты «Рокетбанка» смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.
Для перехода в Тинькофф с сохранением бонусов нужно выполнить следующие условия:
- Если у клиента «Рокетбанка» уже есть дебетовая карта «Тинькофф», ему необходимо зарегистрироваться на сайте акции до 25 мая 2020 г. и совершить по ней операции на общую сумму от 10 тысяч рублей до 31 августа 2020 года;
- Если у клиента еще нет карты «Тинькофф», ему нужно оформить карту Tinkoff Black на сайте акции также до 25 мая 2020 года (карту доставит представитель «Тинькофф» в удобное место и время). Далее клиент должен совершить операции по карте на общую сумму от 10 рублей до 31 августа 2020 года.
При выполнении этих условий все клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию до 2500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль = 1 рубль».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Или, как все, по мемасикам?
Не защищаю никого и ничего, кроме уравновешенности.
Видимо Вы не владеете инфой в полной мере
Пользуетесь их услугами и не жалуетесь.
И принадлежит он не Киви, а Совкомбанку.
Но не исключено, что для того, чтобы все резко не сбежали.
Хотя вряд ли они этим покроют свои убытки.