

Компания Readdle, которая занимается разработкой ПО для смартфонов, заявила о полном прекращении работы в России. Об этом она сообщает на своем официальном сайте.



Самые популярные приложения от Readdle в России — мультиплатформенный почтовый клиент Spark и утилита для хранения и просмотра файлов Documents. Оба этих приложения работают в России уже много лет: они всегда были бесплатными и не показывали встроенную рекламу.



Теперь Readdle заявила, что больше не предоставляет свои услуги и доступ к своим продуктам клиентам из РФ, а также удаляет все свои приложения из российских магазинов App Store и Google Play. Кроме того, разработчики отказались от деловых отношений с компаниями, которые хоть каким-то образом связаны с гражданами России или принадлежат им.



Пока неясно, сколько времени еще будет работать приложение Spark и как долго для россиян сохранится доступ к серверам компании — возможно, если смысл перейти на другой агрегатор электронной почты. Что касается Documents — специфика работы приложения не подразумевает каких-то значительных связей с серверами, поэтому, скорее всего, с файлами всё будет в порядке. Но на всякий случай не помешает сделать резервную копию вашего устройства на ПК или Mac.



Если вы ранее не использовали или не загружали эти приложения на iPhone или iPad, то для их установки придется сменить страну обслуживания Apple ID. А если приложение ранее уже было загружено, то его можно скачать из списка покупок. Documents by Readdle было одним из первых приложений, которые я скачал на свой первый iPad в 2014 году, и сейчас оно доступно для загрузки в моем списке покупок, хотя в поисковой выдаче его уже нет.





