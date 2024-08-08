Приняты законы, контролирующие общение в интернете и по телефону. Блогерам тоже досталось

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Сегодня, 8 августа, Владимир Путин подписал сразу несколько законов, которые затронут как простых пользователей сотовой связи, так и блогеров.Теперь россияне смогут оформить не более 20, иностранцы — не более 10 сим-карт на одного человека.Владельцы блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тыс подписчиков будут обязаны предоставить сведения о себе и своей деятельности в Роскомнадзор. В случае неявки автору будет запрещено размещать рекламу, получать донаты, а каналу будет отказано в репостах.Также подписан закон о запрете треш-стримов. Штрафы для граждан составят от 50 тыс до 100 тыс.руб, для должностных лиц — от 100 тыс до 200 тыс руб, для юридических лиц — от 800 тыс до 1 млн руб. Во всех случаях предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления запрещенных материалов.