





Компания Corning представила стекло Gorilla нового поколения. Вопреки ожиданиям, оно называется не Gorilla Glass 7, а Gorilla Glass Victus.Corning утверждает, что Victus по всем показателям превосходит стёкла Gorilla предыдущих поколений. Оно выдерживает падение с высоты до двух метров, а также более эффективно противостоит царапинам, которые могут возникнуть от случайного соприкосновения с ключами, монетами и песком.Стекло Gorilla Glass 6 с большой вероятностью не разбивалось, падая с высоты не более 1,6 м, а Gorilla Glass 5 чаще всего оставалось целым после падения с 1,2 м или ниже. Как показали тесты, Victus выдерживает примерно 20 падений с высоты одного метра (у Gorilla Glass 6 было в среднем 15 падений), а затем шанс разбить это стекло возрастает.Устойчивость к царапинам у стёкол Corning не увеличивалась с 2014 года, то есть выпуска Gorilla Glass 4. Проблема заключалась в том, что для обеспечения большей прочности, обеспечивавшей защиту от поломки при падении стекло приходилось делать более мягким, а это приводило к тому, что оно легче царапалось. Тесты показывали, что Gorilla Glass 4 можно было поцарапать, затратив меньше усилий, чем в случае с Gorilla Glass 3, и с дальнейшими поколениями Gorilla компания делала основной упор на прочность, не увеличивая плотность стекла. Victus примерно в два раза устойчивее к появлению царапин, чем Gorilla Glass 6, и в четыре раза в сравнении со стёклами конкурентов.Corning пришлось пойти на небольшой компромисс. Стекло Victus оказалось настолько прочным, что компания уменьшила его толщину. Это слегка снизило его надёжность, но позволит производителям выпускать более тонкие смартфоны.Gorilla Glass Victus будет использоваться в смартфонах и других гаджетах. Первыми устройствами с ним станут смартфоны Samsung. Не исключено, что мы увидим его в серии Galaxy Note20, презентация которой запланирована на 5 августа.