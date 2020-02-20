



19 февраля компания Google выпустила первую сборку Android 11, предназначенную для разработчиков. Она доступна смартфонам Google Pixel и содержит в себе несколько нововведений, в том числе скрытых.



Известно, что в Android реализована поддержка просмотра и отправки сообщений в чатах непосредственно в шторке уведомлений и дополнительная защита личных данных и файлов в приложениях. Авторы сайта XDA-Developers обнаружили ещё одну особенность обновления, хотя она ещё не поддерживается ни одним из смартфонов Google. В Android 11 реализована функция Battery Share, которая позволяет смартфону делить энергией аккумулятора с другими устройствами по беспроводной технологии Qi.



Функция Battery Share будет полезна обладателям смарт-часов и наушников, поддерживающих беспроводную зарядку, в том случае, если при себе нет зарядного устройства, портативного аккумулятора или кабеля. Очевидно, что она будет реализована в смартфонах Pixel пятого поколения, выпуск которых должен состояться в 2020 году. Они будут поддерживать обратную беспроводную зарядку — то, чего так не хватало смартфонам предыдущих поколения.







