





Стартап GigaDrive представил свою интересную разработку — самый быстрый в мире (по их словам) внешний SSD в крепком металлическом кейсе. Пока что их твердотельный накопитель доступен только на площадке коллективного финансирования Indiegogo, однако с учетом того, что необходимая сумма была собрана всего за полтора часа, скорее всего компания действительно начнет поставки своего SSD в июле, как и обещала.Накопители GigaDrive примечательны тем, что обеспечивают скорости чтения и записи вплоть до 2800 МБ/с, что действительно очень высокий уровень для внешних SSD и в 18 раз превышает быстродействие обычных жестких дисков. Разумеется, чтобы получить такую скорость, нужно будет подключить накопитель по USB-C к порту с поддержкой Thunderbolt 3. При подключении через USB-A скорость будет ощутимо ниже, на уровне нескольких сотен мегабайт в секунду.Что касается совместимости, то она максимальная — SSD можно подключить к любому устройству с вышеописанными портами. Также, что любопытно, накопители GigaDrive могут похвастаться водозащищенным и ударопрочным кейсом со встроенным мониторингом температуры и защитой от перегрева. При этом SSD остались компактными и легкими — габариты 114 x 37 x 12,5 мм при массе 74 г.Всего в линейке будет три модели, на 1, 2 и 4 ТБ, причем в рамках сбора средств на них дается скидка в 50%, что делает их лучшими решениями за свои деньги: так, версии стоят соответственно 149, 209 и 349 долларов (11 000, 15 500 и 26 000 рублей). При этом количество SSD за такие деньги ограничено.