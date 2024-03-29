Профили в Telegram преобразятся до неузнаваемости

Разработчики Telegram готовятся выпустить крупное обновление. Оно значительно расширяет возможности для взаимодействия с подписчиками и в основном затрагивает оформление профилей для владельцев каналов.
Что появится:
— Получение 50% дохода от показа рекламы в канале с выплатой криптовалютой Ton (не во всех странах)
— Возможность отключения рекламы для всех подписчиков канала (только для каналов, достигших 50-го уровня за счёт голосов от обладателей премиум-подписки)
— Отображение канала и последнего сообщения в нём в личном профиле владельца канала
— Привязка к профилю чат-ботов, которые могут отвечать за пользователя на сообщения во всех или определённых чатах
— Отображение в профиле информации обо всех принадлежащих пользователю юзернеймах, в том числе купленных через NFT-площадку Fragment
— Отображение в профиле даты рождения пользователя с возможностью указать её полностью или только день и месяц
— Кастомизация профиля — с приветственным стикером и сообщением для тех, кто открывает профиль, чтобы перейти к диалогу
— Создание собирающих статистику ссылок для перехода к чату с пользователем
Эти нововведения тестируются командой Telegram, причём часть из них уже появилась в бета-версии приложения для Android. Ожидается, что они будут реализованы с одним из последующих обновлений Telegram на Android и iOS.
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