Павел Дуров дал интервью впервые за 7 лет и раскрыл всю подноготную Telegram

Олег

Telegram
Фото: meme-arsenal


Основатель Telegram Павел Дуров дал публичное интервью зарубежному изданию Financial Times впервые с 2017 года. В нем он рассказал об уровне развития Telegram и своих планах на мессенджер.

По словам Павла, недавно Telegram перешагнул отметку в 900 миллионов активных пользователей в месяц — для сравнения, в 2021 году их было около 500 млн. Благодаря такому взрывному росту аудитории, а также введению рекламы и платной подписки Premium мессенджер может начать приносить прибыль либо в текущем, либо в следующем году. Сейчас выручка компании составляет «сотни миллионов долларов».

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Дуров также похвастался, что инвесторы и глобальные технологические фонды оценили Telegram в $30 миллиардов, однако продавать его он не готов и даже не планирует. Вместо этого мессенджер может выйти на IPO, чтобы сохранить независимый статус площадки, однако никаких подробностей этого решения — название биржи, дата выхода и так далее — Павел не назвал.

«В целом мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram», — Дуров.

Помимо этого Павел анонсировал улучшения в модерации контента уже до конца этого года — команда будет использовать для этого нейросети. При этом бизнесмен обозначил, что не следует «контролировать людей в том, как они выражают свои мысли». На фоне интервью Дурова и закулисных подробностей о Telegram криптовалюта TON выросла на 15%. 

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Источник:
FT
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