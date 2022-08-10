Производители принтеров относятся к печатающим как к скоту

Пользователи принтеров Epson начали замечать, что эта техника отказывается работать без видимой причины. Принтер показывает уведомление о том, что его ресурс подошёл к концу, поэтому дальнейшая печать невозможна. При этом бумаги в лотке достаточно, её не зажёвывает, а в картридже достаточно чернил или он вообще новый.
Журналисты Gizmodo выяснили
, что проблема связана с системой сбора чернил — это пористые прокладки, которые собирают чернила с рабочей поверхности и со временем засоряются. Специальный чип в принтере подсчитывает, сколько страниц напечатал пользователь и сколько раз заменил картридж. Когда объём печати превысит какой-то порог, принтер решает, что его ресурс исчерпан, и ему пора «на покой». В действительности система сбора чернил может быть не сильно загрязнена или её можно заменить на новую, но производителю гораздо выгоднее, чтобы пользователь купил новый принтер, а не копеечную деталь.
У Epson имеется утилита Ink Pad, которая позволяет сбросить счётчик печати, чтобы продлить срок службы принтера, но воспользоваться сбросом можно только один раз.
Известно, что Epson — далеко не единственный производитель принтеров, который прибегает к увеличению выручки устанавливая подобные лимиты, это общепринятая практика. Компаниям выгодно, чтобы обладатели принтеров не перезаправляли картриджи (потому что чернила стоят дёшево), а покупали оригинальные комплектующие, ведь их стоимость иногда сравнима новым принтером. Кроме того, в картриджах могут быть установлены чипы со счётчиком печати, и когда пользователь напечатает определённое количество страниц, начинает появляться уведомление о необходимости установки нового картриджа, хотя чернил в действительности осталось ещё много. Наиболее жёсткие ограничения количества напечатанных страниц, как правило, бывают у комплектных картриджей, их ресурс может быть искусственно занижен в несколько раз.
Примечательно, что китайские производители принтеров завоёвывали российский рынок как раз за счёт экономии: они открыто указывали, что картриджи для их техники можно перезаправлять, чернила стоят дёшево и они универсальные, поэтому печать получается максимально дешёвой. Теперь, когда они заняли весомую долю рынка, начали появляться те же ограничения, что и у всемирно известных брендов, вроде Epson и Canon. К примеру, в китайские принтеры Pantum недавно стали ставить картриджи без отверстия для заправки, а фирменный софт сообщает об исчерпании ресурса уже после печати нескольких десятков страниц, хотя картридж может быть рассчитан на полторы тысячи.
Такая жадность производителей принтеров открыла новые возможности бизнеса для дельцов и умельцев. Одни продают чипы, в которых увеличен или полностью убран лимит печати, а другие зарабатывают на перепрошивке принтеров и установке безлимитных чипов. Крайним остаётся только обладатель принтера: чтобы не платить лишнего производителю, приходится платить тем, кто снимает установленные ограничения.