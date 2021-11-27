В Великобритании впервые создали протез глазного яблока при помощи 3D-принтера. Об этом рассказали в зарубежном издании Neowin.
Согласно источнику, искусственный глаз был создан для пациента британской офтальмологической клиники Мурфилдса — его лечение оплатил фонд NHS Foundation Trust. Он стал первым в мире человеком, протез для которого был создан при помощи 3D-принтера.
Стив Верз, пациент клиники Мурфилдса, впервые «опробовал» напечатанный глаз 11 ноября 2021 года, а уже 25 ноября вернулся домой для полноценной жизни без каких-либо ограничений. Он говорит:
Согласно источнику, искусственный глаз был создан для пациента британской офтальмологической клиники Мурфилдса — его лечение оплатил фонд NHS Foundation Trust. Он стал первым в мире человеком, протез для которого был создан при помощи 3D-принтера.
Стив Верз, пациент клиники Мурфилдса, впервые «опробовал» напечатанный глаз 11 ноября 2021 года, а уже 25 ноября вернулся домой для полноценной жизни без каких-либо ограничений. Он говорит:
«Я ношу глазной протез с 20 лет, и всегда его стеснялся. Когда я выходил из дома и бросал взгляд в зеркало, мне очень не нравилось то, что я там видел. Этот новый глаз выглядит просто фантастически!
Всё дело в том, что искусственный глаз, напечатанный на 3D-принтере, гораздо лучше классического акрилового протеза. Эксперты-офтальмологи из той же больницы называют несколько преимуществ этого метода:
- Во-первых, на 3D-принтере гораздо проще создать протез, так как этому устройству требуется только бесконтактное сканирование глазницы; создание обычного акрилового протеза сопровождается довольно болезненными исследованиями лица пациента и созданием инвазивного слепка — для детей перед этой процедурой даже приходилось применять общую анестезию;
- Во-вторых, 3D-принтер создает протез в течение 2,5 часов после сканирования, после чего его в течение 1-2 недель дорабатывает окулист — а обычный акриловый протез расписывается вручную, и на это уходит до шести недель;
- В-третьих, напечатанный глаз выглядит гораздо реалистичнее, его практически не отличить от настоящего; при этом акриловый протез зачастую очень заметен.
- В-четвертых, глаз из 3D-принтера гораздо удобнее в плане бытового «использования» — в него внедряется полноценная биомимическая цифровая система с четким разрешением картинки и реальной глубиной зрачка; иными словами, человек может фокусироваться на объектах точно так же, как он делает это здоровым глазом.
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