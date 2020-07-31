Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах», который даёт определение криптовалютам. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
В документе криптовалюты признаются инвестиционным и платежным средством, но оплачивать с их помощью товары и услуги по закону нельзя. Также под запрет попала реклама способов платежей криптой.
Россияне смогут легально покупать, продавать и совершать иные сделки с криптовалютой. Таким образом, в кредитных организациях можно купить цифровые финансовые активы, которые были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, можно будет приобрести только на иностранных платформах.
Сообщается, что выпускать, продавать и покупать криптовалюту можно в специальных информационных системах, которые должны соответствовать российскому законодательству. Также они должны быть записаны в реестре Банка России.
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