От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями. Так же как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю мы должны иметь в виду эти риски, и, подумав заранее, купировать.

Невозможно отрицать прогресс — это никогда не было и никогда не будет, он необратим. Нужно научиться управлять искусственным интеллектом. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которая когда-либо была создана человечеством и для этого нам нужно самим быть умелыми, компетентными и смотреть в будущее.

Многие технические решения значительно опережают развитие нормативно-правовой базы на уровне всей страны. Прошу правительство оперативно внести в парламент проект законов, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы. Уже в первом квартале следующего года в парламент нужно внести проект закона, который откроет доступ разработчикам нейросетей к большим данным. В том числе к государственным массивам, которые являются настоящей питательной средой для развития технологий искусственного интеллекта.

В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Повсеместно внедрить технологии ИИ, анализа больших данных, мы должны опираться на суверенные технологические заделы. Использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов. Миллиарды рублей будут направлены только на цифровую трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг. Большинство из них будут оказываться автоматически, по факту возникновения жизненной ситуации. Например, если в семье рождается ребёнок, алгоритмы сами оформят все необходимые справки.

Без прочных знаний математики нынешним школьникам точно не обойтись. Она действительно является настоящей царицей наук: её язык и законы универсальны, а в условиях стремительного развития технологий они понадобятся буквально каждому человеку для решения самых разных задач. Нужно значительно расширить существующие рамки, чтобы дети буквально со школьной скамьи запускали собственные стартапы. Поручаю нашему правительству проработать конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах.







Президент РФ Владимир Путин принял участие в конференции AI Journey 2020. Он поделился своими соображениями о внедрении и использовании систем искусственного интеллекта в России.По словам Путина, машины с искусственным интеллектом могут самообучаться, что создаёт определённые риски. В какой-то момент они могут выйти из-под контроля и захотят контролировать людей.Путин заявил, что необходимо учитывать эти риски и заранее предусмотреть возможность «приручить» искусственный интеллект, чтобы не позволять выйти ему за определённые рамки.Путин также считает, что в России необходимо принять законы, регулирующие деятельность компаний, которые разрабатывают системы искусственного интеллекта, а также предусмотреть доступ нейросетей к государственным данным.Путин выразил надежду на то, что в ближайшие годы в России произойдёт цифровая трансформация различных сфер экономики, и этому будет способствовать внедрение искусственного интеллекта и нейросетей.Кроме того, Путин заявил о важности обучения математике и информатике в школах. Именно эти предметы, по его мнению, наиболее важны для развития экономики.