Пять причин, почему я удалил «Яндекс Браузер». Вместо отечественного шедевра — уродливый тормоз, который позорит страну

Я пользуюсь Safari. На macOS и на iOS, только Safari — он быстрый и минималистичный, не обвешан всякими излишествами. Нативному «яблочному» браузеру очень не хватает нормального переводчика сайтов, а в остальном он хорош.

1. Скорость лангуста

2. Дизайн визуала

3. Доставучесть

4. Навязчивость

5. Переводчик видео

Вместо выводов

Именно из-за бесшовного перевода сайтов я некоторое время назад установил Google Chrome и теперь он у меня выполняет роль рабочего браузера на Mac. Начинается смена на iGuides — я открываю хром, а в остальное время пользуюсь Safari.Недавно Apple начала игнорировать существование русского языка и презентации лишились дублирующей дорожке на великом и могучем. А смотреть-то нужно! Так в мою жизнь впервые пришел «Яндекс Браузер» со своим мощным и удобным нейропереводом.Я много слышал о «Яндекс Браузере», поэтому решил изучить его получше, раз уж пришлось установить. И пришел в ужас! Все вокруг называют «Яндекс» жемчужиной российского IT-сектора; возможно, в других областях это и так, но браузер оскорбил все мои чувства до глубины.Первое, что поразило меня в «Яндекс Браузере» прямо со старта — его неповоротливость. От клика по иконке до разворота окна проходит порой 5-6 секунд, и это на моём-то Macbook Air с чипом M2; пользователи более старых компьютеров наверняка вовсе запускают браузер за сутки до начала работы с ним.Ладно, окно открылось и всё хорошо. Но лаги не заканчиваются: браузер открывает новую вкладку с паузой в секунду-две, жутко тупит при масштабировании окна и фризит прокрутку страниц до их полной загрузки. А сам интерфейс перманентно работает в 20-30 fps. Пользоваться таким просто некомфортно.Яндекс, неужели так сложно сгладить работу браузера на дорогих и свежих Mac? Наверное, гораздо проще навязывать его установку из каждого угла.Второе мое огорчение относительно «Яндекс Браузера» — его оформление. Сразу после запуска возникает стойкое ощущение, что команда дизайнеров вернула мне мой 2007-й, но совсем не там, где я этого хотел. В стандартном виде окно странным образом отделено темной полуаркой — сверху в ней разместились вкладки, а слева — набор кнопок с нулевой интуитивностью. Nobody knows, что это за иконки и для чего нужны; похоже, сами дизайнеры dont knows, поскольку в полноэкранном режиме эта панель просто исчезает. И как я должен привыкнуть к этому, поясните? Не говоря уже о том, что для macOS вообще неорганично что-либо перед "светофором" управления окном.Биполярка в оформлении «Яндекс Браузера» встречается на каждом шагу. Почему все углы имеют разную степень скругления? Суперэллипс и рубленный прямоугольник здесь прячутся буквально в соседних кнопках. Почему пункты «Новая вкладка» и «Новое окно» не на виду, а спрятаны в «три полоски» → «Дополнительно»? Почему кнопки «Загрузки» и «Сохранить страницу» обозначаются одной и той же иконкой без подписи? Список риторических вопросов можно продолжать дальше.Да о чем вообще можно говорить, если даже главная страница поисковика не умеет масштабироваться, в отличие от того же «гугловского».Не могу не упомянуть странный выбор цветовых акцентов интерфейса, который начисто игнорирует тренд на чистые, пастельные тона, заливая экран жирными и густыми красками. Яндекс, найми толкового дизайнера, и желательно без синих волос на голове.Это отличительная черта Яндекса как такового, и в полной мере она проявляется в фирменном браузере. Приложение постоянно что-то от меня хочет: разрешения на сохранение паролей всякий раз, когда я их ввожу, разрешения сделать браузер основным, посмотреть про новые фичи, которым стукнуло пару лет от роду и так далее.Постоянные диалоговые окна, вопросы, баннеры, предупреждения, оповещения и самореклама Яндекса делают приложение очень токсичным: возникает ощущение, что компания считает своих пользователей инфузориями, которым нужно пояснять каждый шаг и переспрашивать их обо всём на свете. Яндекс, я не хочу отвечать на ваши вопросы, я знаю чего хочу — пожалуйста, отстань от меня. А еще будь так добр, запомни мой выбор на перспективу и не переспрашивай одно и то же.Яндекс — это компания победивших маркетологов, и его методы в этом смысле даже вошел в мемологию. Помните тот самый браузер «Амиго», который устанавливался в фоновом режиме при любом неосторожном движении мышью?В 2024 ничего не изменилось: совсем недавно мы писали , как «Яндекс» максирует свой браузер под поисковые запросы самых разных приложений и заполоняет первый экран выдачи ссылками на него.Это не просто неудобно, но буквально гадко наблюдать. К сожалению, подобные методы всё еще работают, и я периодически вижу, как какая-нибудь пожилая женщина мучается с «Яндекс Браузером», потому что установила его под видом «Одноклассников» и уверена, что удалять его ни в коем случае нельзя. Браузер крайне навязчив как до, так и после установки: он не даст вам спокойной жизни, пока вы не выберете его основным. Для примера: запрос о выборе Chrome в качестве основного я видел всего однократно — сразу после его установки и первого запуска.Единственная причина, по которой «Яндекс Браузер» всё еще оставался на моем Mac в числе установленных приложений. Опция синхронного перевода действительно облегчила жизнь мне и моим коллегам по iGuides при просмотре презентаций Apple и написании материалов по ней. Я терпеливо ждал запуска браузера и зажмуривался от интерфейса только ради нейроперевода. Какое счастье, что это больше не эксклюзив Яндекса.Буквально сегодня я обнаружил способ добавить нейроперевод роликов в Safari и Chrome с помощью стороннего скрипта с GitHub — вот здесь вышел мини-гайд на эту тему. Это стало последней каплей, после которой я с радостью удалил «Яндекс Браузер» со своего Mac и больше не буду улучшать компании статистику по его использованию.Я искренне считаю, что «Браузер» — это позор и фиаско для такой компании, как «Яндекс». Компании, которая наряду с несколькими другими почти десятилетие является лицом российского IT-развития.«Яндекс Браузер» уродлив, неповоротлив, недружелюбен, перегружен и навязчив. Им невозможно пользоваться, и он не выдерживает никаких сравнений с конкурентами. И да — у меня ни разу не получилось открыть с его помощью российские сайты, которые не открываются в зарубежных браузерах. Так что для меня лично он бесполезен даже в этой области.