Пять причин, почему я удалил «Яндекс Браузер». Вместо отечественного шедевра — уродливый тормоз, который позорит страну





Я пользуюсь Safari. На macOS и на iOS, только Safari — он быстрый и минималистичный, не обвешан всякими излишествами. Нативному «яблочному» браузеру очень не хватает нормального переводчика сайтов, а в остальном он хорош.

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