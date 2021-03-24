





Nintendo Switch стала очень популярной карманной консолью, так что не удивительно, что различные компании тоже стали создавать аналогичные компактные игровые девайсы. И теперь планирует отличиться компания Qualcomm, которая, по данным ресурса AndroidPolice, продемонстрирует нам использование SoC Snapdragon в новом форм-факторе.Как утверждается, консоль от Qualcomm будет очень похожа на Switch — вплоть до съемных контроллеров в стиле Joy-Con. Основной блок при этом будет похож на толстый смартфон: компания так сделала для лучшего теплоотвода и возможности разместить большой аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Диагональ экрана консоли будет 6.65'' — опять же сравнимо с Switch.Работать приставка от Qualcomm будет под управлением Android 12, и, так же как и японский конкурент, получит возможность подключения к большому экрану: правда, пока не ясно, с помощью HDMI или USB-C. Также новая консоль получит полную поддержку сервисов Google, и, что интересно, Epic Games Store тоже. Более того, Qualcomm планирует создать собственный игровой портал по типу Nvidia GeForce Now.Устройство выйдет скорее всего в начале 2022 года — а, значит, оно может получить процессор Snapdragon нового поколения. Остальные характеристики будут сравнимы с большинством топовых смартфонов: Bluetooth, GPS, а также поддержка 5G (с помощью модема Snapdragon X55). Что интересно, стоимость консоли составит всего $300 (23 000 рублей) — правда, скорее всего, за базовую версию без 5G. Продавать свою консоль Qualcomm будет самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних производителей.