Раскрыт грандиозный обман: искусственным интеллектом оказались сотни индийцев

Как выяснил сайт The Information , за широко разрекламированной системой искусственного интеллекта Just Walk Out американской компании Amazon скрывались жители Индии, работающие удалённо. Они отсматривали записи с камер и анализировали действия покупателей в магазинах без касс Fresh.Оказалось, что изначальная концепция магазина, где нет продавцов и касс, оказалась обманом. Для покупателя всё выглядело максимально просто и удобно: он заходит в магазин, берёт с полок всё, что ему нужно, уходит, а деньги автоматически списываются с его карты. За всем этим стоял не искусственный интеллект, а нанятые сотрудники (примерно тысяча человек), которые следили за каждым покупателем, отмечали товары, которые брал человек, подсчитывали общую стоимость покупки и списывали нужную сумму.Качество работы индийцев было не очень высоким, с покупателей иногда списывалась неправильная сумма (как в сторону уменьшения, так и увеличения). Кроме того, чеки приходили с большой задержкой (и теперь понятно, почему, ведь подсчёты велись вручную).Amazon закрывает проект магазинов Fresh в США, но оставит несколько торговых точек в Великобритании, хотя и изменит концепцию. Компания разработала смарт-тележки Dash со встроенным сканером штрих-кодов, благодаря которым можно быстрее оплачивать покупки без необходимости стоять в очереди в кассу.