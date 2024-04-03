Раскрыт грандиозный обман: искусственным интеллектом оказались сотни индийцев

Александр


Как выяснил сайт The Information, за широко разрекламированной системой искусственного интеллекта Just Walk Out американской компании Amazon скрывались жители Индии, работающие удалённо. Они отсматривали записи с камер и анализировали действия покупателей в магазинах без касс Fresh.

Оказалось, что изначальная концепция магазина, где нет продавцов и касс, оказалась обманом. Для покупателя всё выглядело максимально просто и удобно: он заходит в магазин, берёт с полок всё, что ему нужно, уходит, а деньги автоматически списываются с его карты. За всем этим стоял не искусственный интеллект, а нанятые сотрудники (примерно тысяча человек), которые следили за каждым покупателем, отмечали товары, которые брал человек, подсчитывали общую стоимость покупки и списывали нужную сумму.

Качество работы индийцев было не очень высоким, с покупателей иногда списывалась неправильная сумма (как в сторону уменьшения, так и увеличения). Кроме того, чеки приходили с большой задержкой (и теперь понятно, почему, ведь подсчёты велись вручную).

Amazon закрывает проект магазинов Fresh в США, но оставит несколько торговых точек в Великобритании, хотя и изменит концепцию. Компания разработала смарт-тележки Dash со встроенным сканером штрих-кодов, благодаря которым можно быстрее оплачивать покупки без необходимости стоять в очереди в кассу. 
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыты картинки, которые запрещено генерировать в нейросети Midjourney
Нейросеть позволяет обматерить любого так, что он даже не заметит
Аналог ChatGPT от Google случайно выдал маленькую хитрость компании

Рекомендации

Рекомендации

«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy
WhatsApp отказывается от многолетней традиции. Вы не узнаете мессенджер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1251
tellurian
Уже много где написано, что это штука.
Дело в другом, воровство и затраты на проверку оказались не сильно дёшевы.
час назад в 15:36
#
+209
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
А в первоисточнике разве написано, что весь товар пробивали индусы? Сказано примерно то, что индусы контролировали по видеонаблюдению, правильно ли система сканирует товары, при этом отслеживая и исправляя ошибки системы. И что система оказалась не рентабельна, учитывая расходы на содержание армии индусов и стоимости изготовления и обслуживания дорогого оборудования.
57 минут назад
#