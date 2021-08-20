На официальном сайте Xiaomi появился прайс-лист с ценами на ремонт нового смартфона Mi MIX 4. Устройство было представлено 10 августа 2021 года.
Как обычно бывает в случае с флагманскими устройствами, стоимость различного рода ремонта Mi MIX 4 в некоторых случаях составляет довольно существенную часть от цены девайса. Пожалуй, одной из самых дорогостоящих запчастей является модуль дисплея с подэкранной фронтальной камерой — в случае его повреждения придется заплатить 1550 юаней, или около $240.
Среди других ценников Xiaomi обозначила стоимость аккумулятора (около $24), модулей фронтальной и задней камер (примерно $13) и телеобъектива (примерно $23). Отдельно оплачивается работа по замене — около $6 за каждый элемент.
Стоит упомянуть и о керамическом корпусе, который является отличительной фишкой Mi MIX 4. За его замену придется отдать 680 юаней, или приблизительно $105.
К слову, именно керамический корпус, по словам представителя Xiaomi, стал причиной задержек в поставке Mi MIX 4 практически сразу после релиза. Пользователи разобрали смартфоны в считанные минуты, и начали жаловаться, что приобрести устройство больше не получается.
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Презентация Xiaomi 10 августа вообще дала немало поводов для обсуждения в сети. Помимо самих устройств — смартфона Mi MIX 4 и планшета Mi Pad 5 — компания выпустила пересмотренную и расширенную версию MIUI 12.5, сопроводив релиз публичными извинениями за множество багов и глюков в системе. Помимо этого, СЕО Xiaomi вспомнил о самом первом смартфоне компании — Mi 1 — и пообещал вернуть каждому из более 150 тысяч покупателей этого девайса его полную стоимость в благодарность за доверие к молодой тогда компании.
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