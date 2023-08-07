realme исполнилось 5 лет!

Посмотреть короткометражки от оскароносных голливудских режиссеров, снятые по мотивам реальных историй фанатов бренда.

Прочитать истории российских фанатов.

Подать заявку на участие в первых спортивных играх реалфанов «Движение вверх».

Принять участие в конкурсе: рассказать свою историю движения вверх и выиграть уникальный лимитированный и нестандартный мерч с маскотом бренда, котом реалмяу.

В честь пятилетия со дня своего основания компания realme поделилась успехами и рассказала о планах на будущее, включаю новую стратегию, запуск продуктов и масштабный фан-фестивали.Основатель и CEO realme Скай Ли опубликовал открытое письмо, в котором подвёл некоторые итоги деятельности компании и объявил о планах на будущее.Трудно поверить, что всего 5 лет назад компания realme появилась на переполненном рынке смартфонов и считалась аутсайдером, а уже сейчас она входит в пятёрку лучших брендов в 30 странах мира. Это действительно самый молодой и быстроразвивающийся производитель смартфонов.На 2023 год по всему миру насчитывается более 160 млн пользователей устройств realme. Этот успех можно объяснить непоколебимой приверженностью философии бренда Dare to Leap, «Меняй стандарты». Компания не боится экспериментировать, при этом точно понимает потребности пользователей, быстро адаптируются к изменениям рынка и постоянно выпускает продукты с высочайшей производительностью и креативным дизайном.Генеральный директор компании Скай Ли уверен, что realme нужно принять образ мышления «новичка на рынке», оставив позади прошлые достижения, чтобы столкнуться с новыми вызовами и начать следующую пятилетку непрерывного роста.Компания ставит цель войти в мировой топ-5 производителей смартфонов в следующие 5 лет. Для этого она представит новую стратегия опережающего развития.В рамках празднования юбилея компания проведёт мировую презентацию новых продуктов уже в августе.Кроме того, в ближайшее время realme Россия запустит специальную страничку на своём официальном сайте, где желающие смогут принять участие в следующих активностях:Помимо этого, в realme Community на сайте компании тоже появится ряд материалов и конкурсов к пятилетнему юбилею.