realme поддержала первый Half Triathlon во Владивостоке

«realme — бренд, ориентированный на молодых и активных людей, нас уже 160 миллионов и мы стремимся, чтобы передовые технологии были доступны тем, кто ценит яркие эмоции и меняет общепринятые стандарты. Поддержка спортивных мероприятий отвечает духу нашей компании, за этот год мы уже выступили партнерами фестиваля зимних видов спортов, суперфинала студенческого баскетбола. В подобном мероприятии мы приняли участие впервые и были очень рады возможности поддержать организаторов и участников, наградить победителей ценными призами, и, надеемся, мотивировали их и дальше проявлять себя», — подчеркнул Дмитрий Гостев.

Во Владивостоке завершилось масштабное спортивное мероприятие Vladivostok Half Triathlon, объединившее более 700 спортсменов из самых разных регионов России. Генеральным партнёром фестиваля выступила компания realme. В качестве площадки для соревнований использовался Дальневосточный Федеральный Университет.Победители соревнований на выносливость получили денежные призы из общего призового фонда в размере 2 млн рублей, а также смартфоны серии realme 11 Pro и смарт-девайсы популярного бренда.Фестиваль триатлона — третий этап Азиатского Тихоокеанского Суперкубка триатлона, учреждённого в 2022 году РОО «Федерацией Триатлона и Полиатлона ПК». В этом году местом проведения был выбран остров Русский, который богат густыми лесами, отвесными скалами и морскими пейзажами.Главным судьей Vladivostok Half Triathlon выступил знаменитый триатлет Алексей Калинин (Ironman 70.3 Russia (2021), Медный Всадник (2022), член судейской бригады будущих Олимпийских игр в Париже).22 июля, в первый день триатлона, соревнования проходили среди детей и подростков. Официальное открытие триатлона для взрослых состоялось 23 июля. В рамках состязания участникам предстояло пройти через плавание, велогонку и бег.Специально для гостей и участников realme оборудовала бренд-зону с различными квестами, конкурсами и активностями, за которые можно было получить ценные призы, включая смартфоны realme 11 Pro+, флагманские наушники realme Buds Air 5 Pro, а также умные часы realme Watch 3 Pro.Кроме того, realme организовала необычную фотозону с камерой на 360°. Также все посетители фестиваля смогли протестировать камеру на 200 Мп с функцией SuperZoom в смартфоне realme 11 Pro+. Под эти цели компания создала город реалмяу — масштабную инсталляцию со множеством мелких деталей, которые можно было найти только с помощью Zoom-увеличения. В качестве бонуса посетителей зоны realme могли поучаствовать в лотерее, где пять счастливчиков получили в качестве призов смартфоны, умные устройства и другие ценные подарки.Вице-президент по развитию бизнеса realme Дмитрий Гостев также принял участие в триатлоне и лично прошел среднюю дистанцию, оценив сложность трассы.