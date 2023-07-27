realme поддержала первый Half Triathlon во Владивостоке

Фархад
realme

Во Владивостоке завершилось масштабное спортивное мероприятие Vladivostok Half Triathlon, объединившее более 700 спортсменов из самых разных регионов России. Генеральным партнёром фестиваля выступила компания realme. В качестве площадки для соревнований использовался Дальневосточный Федеральный Университет.

Победители соревнований на выносливость получили денежные призы из общего призового фонда в размере 2 млн рублей, а также смартфоны серии realme 11 Pro и смарт-девайсы популярного бренда.

Фестиваль триатлона — третий этап Азиатского Тихоокеанского Суперкубка триатлона, учреждённого в 2022 году РОО «Федерацией Триатлона и Полиатлона ПК». В этом году местом проведения был выбран остров Русский, который богат густыми лесами, отвесными скалами и морскими пейзажами. 

Главным судьей Vladivostok Half Triathlon выступил знаменитый триатлет Алексей Калинин (Ironman 70.3 Russia (2021), Медный Всадник (2022), член судейской бригады будущих Олимпийских игр в Париже).

22 июля, в первый день триатлона, соревнования проходили среди детей и подростков. Официальное открытие триатлона для взрослых состоялось 23 июля. В рамках состязания участникам предстояло пройти через плавание, велогонку и бег.

Специально для гостей и участников realme оборудовала бренд-зону с различными квестами, конкурсами и активностями, за которые можно было получить ценные призы, включая смартфоны realme 11 Pro+, флагманские наушники realme Buds Air 5 Pro, а также умные часы realme Watch 3 Pro.

Кроме того, realme организовала необычную фотозону с камерой на 360°. Также все посетители фестиваля смогли протестировать камеру на 200 Мп с функцией SuperZoom в смартфоне realme 11 Pro+. Под эти цели компания создала город реалмяу — масштабную инсталляцию со множеством мелких деталей, которые можно было найти только с помощью Zoom-увеличения. В качестве бонуса посетителей зоны realme могли поучаствовать в лотерее, где пять счастливчиков получили в качестве призов смартфоны, умные устройства и другие ценные подарки.

Вице-президент по развитию бизнеса realme Дмитрий Гостев также принял участие в триатлоне и лично прошел среднюю дистанцию, оценив сложность трассы.

«realme — бренд, ориентированный на молодых и активных людей, нас уже 160 миллионов и мы стремимся, чтобы передовые технологии были доступны тем, кто ценит яркие эмоции и меняет общепринятые стандарты. Поддержка спортивных мероприятий отвечает духу нашей компании, за этот год мы уже выступили партнерами фестиваля зимних видов спортов, суперфинала студенческого баскетбола. В подобном мероприятии мы приняли участие впервые и были очень рады возможности поддержать организаторов и участников, наградить победителей ценными призами, и, надеемся, мотивировали их и дальше проявлять себя», — подчеркнул Дмитрий Гостев.
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