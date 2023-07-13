Обзор смартфонов realme 11 Pro и 11 Pro+: стильный дизайн и достойное наполнение

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Бренд realme выпустил на российский рынок серию смартфонов 11 Pro. Их отличительная особенность — необычный дизайн, в разработке которого принимал участие бывший дизайнер GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто. Помимо этого новинки получили ряд преимуществ, в числе которых изогнутые экраны с топовыми характеристиками, основные камеры с разрешением до 200 МП и очень быструю зарядку.Мы уже успели провести с realme 11 Pro и 11 Pro+ 2 недели и теперь готовы поделиться своим мнением о новых смартфонах.Комплектация смартфонов realme — эталонная. Серия 11 Pro не стала исключением, в коробке со смартфонами есть все необходимые аксессуары, а именно прозрачный чехол, адаптер питания, провод USB-С, инструмент для извлечения сим-карты и документация. Как раз из таких мелочей складывается положительный пользовательский опыт — купил смартфон и можешь сразу полноценно его использовать.Устройства realme 11 Pro и 11 Pro+ получили паритет в дизайне. Новинки доступны в трех расцветках: черный, зеленый (только 11 Pro+) и бежевый. Последний как раз у нас в обзоре.Дизайнеры realme при создании новой серии вдохновлялись городской эстетикой Милана. По словам Матео Менното, самый прекрасный момент в этом городе — когда восходящее солнце окрашивает классические здания по обе стороны от уходящей вдаль улицы в бледно-золотистый оттенок. Внешний вид смартфона передает красоту этого мгновения: круглый объектив камеры напоминает восходящее солнце, желтая линия посередине символизирует улицу, уходящую вдаль, а цвет, использованный для этого образа — бежевый — напоминает цвет солнца, разливающегося на каменные здания.Задняя поверхность realme 11 Pro и 11 Pro+ изготавливается из экокожи — этот материал выделяется визуально и тактильно приятен. «Шов», разделивший спинку смартфона на две части — дань уважения кожаным сумкам на молнии из премиального сегмента.Блок основной камеры довольно крупный, но он органично вписывается в дизайн-код серии. В нижнем левом углу зеркальным шрифтом нанесен логотип бренда.Все физические элементы управления размещены на правой грани. На нижней торец производитель вынес слева направо лоток для двух сим-карт, порт USB-C, отверстия основных динамика и микрофона.Благодаря плавным линиям и загнутым краям корпуса смартфон отлично лежит в руке.Обе модели получили одинаковые AMOLED-экраны с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2412x1080 и частотой обновления 120 Гц. Угол изгиба дисплеев 61 градус, он не искажает контент по краям, а новый алгоритм защиты от случайных прикосновений X-touch собственной разработки realme увеличивает зону защиты на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Распознается до 11 вариантов прикосновения, охватывающих практически все возможные сценарии использования, а вероятность случайного касания сводится к минимуму.Благодаря очень тонким рамкам, толщина которых составляет 2,33 мм снизу, 1,81 мм сверху и 1,41 мм по бокам, полезная площадь экрана составила 93,65%.Контрастность дисплея realme 11 Pro+ составляет 5 000 000 : 1, а цветовой охват соответствует 100% по стандарту DCI-P3. Цветопередача получается естественной. Любители всё настраивать под себя смогут подкрутить картинку с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры.Показатель пиковой яркости составляет 950 нит — это означает, что смартфоном комфортно пользоваться в помещении и на улице. Даже в самый ясный день под ярким солнцем картинка сохраняет свои качества и читаемость.Для максимальной безопасности зрения дисплей сертифицирован в немецкой лаборатории TUV Rheinland на отсутствие мерцания. Также смартфон имеет сертификат о минимальном количестве синего цвета, который негативно влияет на зрение и центральную нервную систему человека. Для защиты глаз в настройках смартфона имеется одноименный режим, его активацию можно установить по расписанию.Серия realme 11 оснащается процессором MediaTek Dimensity 7050, который выполнен на 6-нм техпроцессе. Что касается ОЗУ, в наших тестовых образцах установлено 12 ГБ. С помощью технологии DRAM (Dynamic RAM Expansion Technology) можно преобразовывать свободное место накопителя в виртуальную оперативную память, увеличив её запас до 24 ГБ.Мы протестировали realme 11 Pro и 11 Pro+ в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С полученными результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.Запаса производительности хватает для всех повседневных задач, включая запуск игр. Топовые тайтлы, скорее всего, потребуют немного покопаться в настройках.Слота для карт памяти не предусмотрено. С накопителем на 256 ГБ в базовой версии realme 11 Pro+ (128 ГБ в базовой realme 11 Pro) вы по нему, скорее всего, не станете скучать. На наш взгляд, наиболее оптимальный запас — не менее 256 ГБ. С хранилищем такого объема вы сможете полноценно использовать смартфон без оглядки на нехватку места.Из коробки смартфоны realme 11 Pro и 11 Pro+ работают на Android 13 с realme UI 4.0. В предыдущих обзорах мы неоднократно хвалили эту оболочку за приятный и лаконичный интерфейс, который во всех совместимых моделях бренда работает шустро и без нареканий.Самое главное различие между realme 11 Pro и 11 Pro+ — в камерах. Начнем, пожалуй, со старшей модели. Смартфон получил систему основной камеры с основным сенсором Samsung ISOCELL HP3 на 200 МП, с оптической стабилизацией и функцией Super Zoom. Это самый большой сенсор среди всех смартфонов realme. Его размер составляет 1/1,4”, а апертура — f/1,69, что позволяет захватывать больше света.Режим SuperZoom с возможностью использования трех фокусных расстояний в одном объективе позволяет приблизить объект фотосъемки без ущерба для качества фотографии. Камера получила улучшенную функцию оптической стабилизации, которая увеличивает защиту от встряски по четырем осям на 180% по сравнению с предыдущим поколением.Снимки на основную камеру realme 11 Pro+ радуют естественной цветопередачей и высокой детализацией в большинстве случаев.Основная камера способна записывать видео в разрешении 4K, но при 30 FPS. Для съёмки наиболее плавных роликов придется понизить разрешение до 1080p — в таком случае можно записывать с 60 кадрами в секунду.realme 11 Pro оснащается блоком камер c основным модулем 100 МП с оптической стабилизацией. В системе нет сверхширокоугольного модуля и оптического зума. Впрочем, при включении режима AutoZoom камера распознает объекты и предлагает автоматическую обрезку. Функция целевого масштабирования точно определяет область нажатия пользователем.Основная камера realme 11 Pro позволяет получить достойные снимки. Тем не менее в плане цветопередачи и детализации она уступает старшей модели.Как и в случае с плюс-моделью, realme 11 Pro умеет записывать видео в разрешении 4K, но при 30 FPS.Есть еще одно небольшое различие между realme 11 Pro и 11 Pro+ — в скорости зарядки. Об этом мы расскажем чуть ниже.Оба смартфона оснащаются аккумуляторами ёмкостью 5000 мАч — на наш взгляд, это золотой стандарт для Android-смартфонов в этом году. Батареи такого номинала обеспечивают достойную автономность и не занимают много места в корпусе. К слову об автономности, realme 11 Pro и 11 Pro+ на полностью заряженном аккумуляторе отлично вписываются в уже привычный сценарий с подзарядкой 1 раз в сутки. При необходимости с помощью режима энергосбережения этот показатель можно продлить до 1,5-2 суток, но придется пожертвовать яркостью экрана, уведомлениями и некоторыми другими удобствами.Модель realme 11 Pro+ комплектуется зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 100 Вт. Он полностью безопасен, поскольку в нем предусмотрено 38 уровней защиты, таких как цепи контроля безопасности, отключающие устройство при нарушении параметров зарядки, и противопожарная конструкция PS3, соответствующая новому стандарту GB4943.1-2022. Безопасность подтверждена сертификацией TÜV Rheinland.Комплектный адаптер SUPERVOOC мощностью 100 Вт способен зарядить аккумулятор realme 11 Pro+ от 0 до 100% всего за 26 минутМодель realme 11 Pro комплектуется зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 67 Вт. В плане безопасности он ничем не отличается от комплектного адаптера старшей модели. На зарядку от 0 до 100% ему требуется чуть больше времени — в среднем примерно 45 минут.Подводя итог, хочется в очередной раз отметить и похвалить realme за стабильность в плане выпуска на рынок бескомпромиссных устройств с выверенными балансом характеристик и стоимости.В России цены на realme 11 Pro в базовой комплектации 8/128 ГБ стартуют от 29 999 р., а на realme 11 Pro+ с 8/256 ГБ — от 35 999 р. Таким образом получаем ярких представителей среднего уровня, которые получили ряд преимуществ из предфлагманского сегмента: интересный дизайн, топовый дисплей, камеры на 200 и 100 МП, а также достойные показатели автономности с очень быстрой зарядкой.Пользователи, которые приобретут и активируют новинки до 13 августа 2023 года, получат бесплатную подписку Изи Иви на три года, а при покупке устройств в магазинах М.Видео, DNS, МТС и билайн до 31 июля в подарок предоставляется колонка VK Капсула Нео. 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