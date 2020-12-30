«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — сообщается в комментариях к видео на YouTube.







Компания Boston Dynamics решила поздравить всех с Новым Годом в своём стиле. На канале компании появился ролик с зажигательным новогодним танцем от роботов.Всего в видео приняли участие четыре робота, среди которых знаменитый робопёс Spot, два человекоподобных Atlas и «журавль» Handle. Вместе они танцуют под композицию 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.