Компания Boston Dynamics решила поздравить всех с Новым Годом в своём стиле. На канале компании появился ролик с зажигательным новогодним танцем от роботов.
Всего в видео приняли участие четыре робота, среди которых знаменитый робопёс Spot, два человекоподобных Atlas и «журавль» Handle. Вместе они танцуют под композицию 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.
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Всего в видео приняли участие четыре робота, среди которых знаменитый робопёс Spot, два человекоподобных Atlas и «журавль» Handle. Вместе они танцуют под композицию 1962 года «Do You Love Me» группы The Contours.
«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — сообщается в комментариях к видео на YouTube.
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