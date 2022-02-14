Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возложил на российских производителей электроники важную миссию — к 2030 году они должны обеспечить лидерство России в этой сфере. Сейчас наша страна сильно отстаёт от некоторых других государств на рынке электронной продукции и не производит конкурентноспособных товаров.
Чернышенко заявил, что в последние годы Россия сосредоточилась на высокотехнологичных разработках для оборонной сферы, госорганов и владельцев критической информационной инфраструктуры, а рынок потребительской электроники был отдан иностранным «без боя». Из-за этого Россия на несколько лет отстала от мировых лидеров и неспособна выпускать гаджеты, которые пользовались бы массовым спросом внутри страны, не говоря уже о поставках за рубеж.
Чернышенко обозначил, что, по его мнению, сможет обеспечить попадание России число стран, лидирующих на рынке электроники. По его словам, необходимо обеспечить полную независимость России от зарубежных технологий и поставок компонентов из других стран, создать условия для развития бизнеса, а также сконцентрироваться на экспорте устройств.
Известно, что в случае вторжения России на территорию Украины власти США введут новые санкции, в том числе запретят поставлять в нашу страну любую электронику, в которой задействованы американские технологии. Из-за этого под риском запрета окажутся смартфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты большинства производителей (не только из США, но и других стран, включая Китай). В этих условиях российские власти начали рассматривать вопрос о полном импортозамещении на рынке электроники и ослаблении зависимости от иностранных высокотехнологичных компаний.
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США в свою очередь хочет войны на чужой территории.
Вот и РФ не хочется.
Большинство европейских государств тоже являются частью этой доски.
Прохоров даже свою честь на Алтарь положил 😆😆😆
Чем всё кончилось думаю все прекрасно знают …
Тут подходит как нельзя кстати фраза : «Каждый сверчок знай свой шесток»
Глупо пытаться догнать отъезжающий экспресс и пытаться запрыгнуть в последний вагон …
Думаю, про Российский Йотафон, разработанный и собираемый в Сингапуре рассказывать не надо ?! 😁😁😁
В оборонке используется всегда передовая электроника и разработки.
А яблоко состоит сплошь их отечественных комплектующих? И собирают тоже в США его, да?
Все тачки собираются из комплектующих, которые делают по всему миру. Или ты думаешь, что мерседесы полностью собраны из запчастей, которые сделаны в Германии?
Что у вас за детски представления о мире?