



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возложил на российских производителей электроники важную миссию — к 2030 году они должны обеспечить лидерство России в этой сфере. Сейчас наша страна сильно отстаёт от некоторых других государств на рынке электронной продукции и не производит конкурентноспособных товаров.



Чернышенко заявил, что в последние годы Россия сосредоточилась на высокотехнологичных разработках для оборонной сферы, госорганов и владельцев критической информационной инфраструктуры, а рынок потребительской электроники был отдан иностранным «без боя». Из-за этого Россия на несколько лет отстала от мировых лидеров и неспособна выпускать гаджеты, которые пользовались бы массовым спросом внутри страны, не говоря уже о поставках за рубеж.



Чернышенко обозначил, что, по его мнению, сможет обеспечить попадание России число стран, лидирующих на рынке электроники. По его словам, необходимо обеспечить полную независимость России от зарубежных технологий и поставок компонентов из других стран, создать условия для развития бизнеса, а также сконцентрироваться на экспорте устройств.



Известно, что в случае вторжения России на территорию Украины власти США введут новые санкции, в том числе запретят поставлять в нашу страну любую электронику, в которой задействованы американские технологии. Из-за этого под риском запрета окажутся смартфоны, планшеты, компьютеры и другие гаджеты большинства производителей (не только из США, но и других стран, включая Китай). В этих условиях российские власти начали рассматривать вопрос о полном импортозамещении на рынке электроники и ослаблении зависимости от иностранных высокотехнологичных компаний.







