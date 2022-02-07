Специалисты компании GS Group спрогнозировали, что случится с российским рынком смартфонов, если в США будут приняты жёсткие торговые санкции в отношении РФ. Меры воздействия готовятся на тот случай, если Россия вторгнется на Украину.
Американские власти могут запретить поставлять в Россию электронику, в которой используются запатентованные в США технологии. Это значит, что станет невозможен легальный ввоз в нашу страну смартфонов почти всех производителей, поскольку в них установлены компоненты, запатентованные в США, и операционные системы Android и iOS, которые принадлежат американским компаниям Google и Apple.
Чуть ли не единственным производителем, который сможет продолжить поставки своих смартфонов в Россию, станет компания Huawei. Она сама находится под санкциями в США и частично обходится без американской продукции (например, устанавливает в некоторые модели операционную систему собственной разработки — Harmony OS). Российские пользователи рискуют остаться без обновлений Android и iOS, а также без доступа к магазинам приложений и другим сервисам Google и Apple.
Эксперты прогнозируют, что из-за введения годовая выручка лидеров российского рынка смартфонов (Samsung, Xiaomi, Apple и Realme) снизится на 10 миллиардов долларов (около 760 миллиардов рублей), причём половина от этой суммы придётся на Apple. Кроме того, увеличится доля «серого» импорта, поскольку смартфоны будут ввозить в Россию из соседних государств в обход санкций, а это приведёт к росту цен примерно на 15-20%.
В 2021 году в России было продано 35,2 миллиона смартфонов на 832 миллиарда рублей. В сравнении с 2020 годом расходы россиян увеличились на 32% из-за роста цен и увеличения спроса на флагманские модели.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Слава Путину.