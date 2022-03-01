3fe1c272700fe199ec90a5c237c8180f39eb1ea1_hq.jpg

Крупные кинокомпании бойкотируют российские кинотеатры. Ленты запрещают за день до проката.

Кинокомпания Warner Bros сняла с проката премьеру «Бэтмена» за день до ее официального выхода. Прокатчики уже обсуждали отмену своих фильмов на территории России, из-за вооруженных конфликтов в Украине. Однако отмена в столь короткие сроки была маловероятна. 

Такое решение было принято вслед за отказом кинокомпании Disney. Россияне не увидят анимационный фильм «Я краснею», а также блокбастеры по вселенной Marvel. Ближайшими экранизациями комиксов были «Доктор Стрейндж» и «Базз Лайтер», они тоже успели попасть под запрет. 

К бойкоту присоединилась Sony. Российские зрители пропустят показ фильма «Морбиус» с Джаредом Лето. Под вопросом находится продолжение «Фантастических Тварей», релиз которого намечен на 14 апреля.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

TJ TJ

Ссылки по теме:

Россияне могут лишиться YouTube, Netflix и продуктов Microsoft Россияне могут лишиться YouTube, Netflix и продуктов Microsoft

Instagram, TikTok и Facebook недоступны Instagram, TikTok и Facebook недоступны

Как не лишиться доступа к компьютеру в случае блокировки аккаунта Microsoft Как не лишиться доступа к компьютеру в случае блокировки аккаунта Microsoft