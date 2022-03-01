





Крупные кинокомпании бойкотируют российские кинотеатры. Ленты запрещают за день до проката.Кинокомпания Warner Bros сняла с проката премьеру «Бэтмена» за день до ее официального выхода. Прокатчики уже обсуждали отмену своих фильмов на территории России, из-за вооруженных конфликтов в Украине. Однако отмена в столь короткие сроки была маловероятна.Такое решение было принято вслед за отказом кинокомпании Disney. Россияне не увидят анимационный фильм «Я краснею», а также блокбастеры по вселенной Marvel. Ближайшими экранизациями комиксов были «Доктор Стрейндж» и «Базз Лайтер», они тоже успели попасть под запрет.К бойкоту присоединилась Sony. Российские зрители пропустят показ фильма «Морбиус» с Джаредом Лето. Под вопросом находится продолжение «Фантастических Тварей», релиз которого намечен на 14 апреля.