В ходе онлайн-конференции директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала, что россияне могут начать получать зарплату с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в конце 2020 — начале 2021 года.



По словам первого зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой, альтернативный способ начисления зарплаты должен помочь побороть «зарплатное рабство». СБП позволит работодателям перечислять зарплату по номеру телефона, а не по реквизитам банковского счета.



Бакина сообщила, что банки заинтересованы новой схемой и сейчас этот вопрос активно обсуждается с ними.





«У нас есть определенное видение схемы реализации. Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую “дорожную карту” и к концу года этого или начала следующего такой функционал реализовать», — директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.



Директор СБП подчеркнула, что самое важное — учесть все риски при разработке нового механизма. Она привела в пример ситуации с потерей мобильного телефона или сменой номера. Бакина отметила, в первую очередь это должно быть удобно и безопасно для граждан.





