С 1 января 2020 года вступают в действие тарифы Банка России для кредитных организаций за использование системы быстрых платежей (СБП). В связи с этим большинство банков, которые предоставляют клиентам бесплатные переводы, начнут взимать комиссии. В ЦБ обещают контролировать ситуацию и в случае необходимости ограничивать верхний порог комиссии за переводы.Издание «Комерсантъ» провело опрос среди банков, подключенных к СБП, большинство из них фиксирует рост количества и объемов через систему. По данным банка «Русский стандарт», к декабрю их доля переводов достигла 45,1% от общей суммы переводов организации. Банк «Тинькофф» отметил, что рост оборот в СБП растет на 20% в месяц.По данным Банка России, в начале декабря объем переводов через систему превысил 40 миллиардов рублей. Клиентами банков было совершено около 5 миллионов операций с момента запуска СБП. Банки полагают, что такой рост обеспечен бесплатностью.