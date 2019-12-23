С 1 января 2020 года вступают в действие тарифы Банка России для кредитных организаций за использование системы быстрых платежей (СБП). В связи с этим большинство банков, которые предоставляют клиентам бесплатные переводы, начнут взимать комиссии. В ЦБ обещают контролировать ситуацию и в случае необходимости ограничивать верхний порог комиссии за переводы.
Издание «Комерсантъ» провело опрос среди банков, подключенных к СБП, большинство из них фиксирует рост количества и объемов через систему. По данным банка «Русский стандарт», к декабрю их доля переводов достигла 45,1% от общей суммы переводов организации. Банк «Тинькофф» отметил, что рост оборот в СБП растет на 20% в месяц.
По данным Банка России, в начале декабря объем переводов через систему превысил 40 миллиардов рублей. Клиентами банков было совершено около 5 миллионов операций с момента запуска СБП. Банки полагают, что такой рост обеспечен бесплатностью.
Издание «Комерсантъ» провело опрос среди банков, подключенных к СБП, большинство из них фиксирует рост количества и объемов через систему. По данным банка «Русский стандарт», к декабрю их доля переводов достигла 45,1% от общей суммы переводов организации. Банк «Тинькофф» отметил, что рост оборот в СБП растет на 20% в месяц.
По данным Банка России, в начале декабря объем переводов через систему превысил 40 миллиардов рублей. Клиентами банков было совершено около 5 миллионов операций с момента запуска СБП. Банки полагают, что такой рост обеспечен бесплатностью.
«Востребованность СБП после введения комиссий будет сильно зависеть от уровня комиссий, по нашим оценкам, объемы операций и средний чек сократятся на 20–30%», — сообщил руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александра Солонина.
Некоторые участники рынка планируют продолжать осуществлять бесплатные переводы после введения комиссии за переводы со стороны ЦБ. Центральный Банк РФ планирует «анализировать ситуацию» таким образом, чтобы у потребителей была возможность переводить средства между банками если не бесплатно, то по минимальным тарифам.
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Недавно был в связном хотел полтинник закинуть на Тинькофф потому что банкомат жрет минимум стольники и охренел с того с того что они теперь дерут 69₽ комисси за то что раньше было 0₽ и ещё подписку пихают на очередной гумно онлайн кинотеатр "Окко" доколе поборы терпеть будем?
Сбербанк берет 1% за переводы между картами разных регионов.
Допустим, у меня карта оформлена в Краснодаре, а у получателя платежа — в Ростове или Питере.
Внутри региона за переводы между Сбером комиссии нет