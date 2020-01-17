Сервис «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Пользователи теперь смогут принимать и отправлять деньги по номеру телефона.



Новая услуга доступна только для идентифицированных пользователей. Также сообщается, что в будущем планируют добавить возможность платежей через СБП от физических лиц юридическим. «Сервис не будет брать комиссии за переводы с банковских карт и счетов на электронные кошельки через СБП», — уточнила руководитель развития продуктов «Яндекс.Деньги».



Напомним, основным акционером компании ООО «ПС Яндекс.Деньги» является «Сбербанк», который до сих пор не подключился к Системе быстрых платежей. Таким образом, «Сбербанк» — единственный системно значимый банк неподключенный к СБП, несмотря на предписание ЦБ РФ сделать это до 1 октября 2019 года.





