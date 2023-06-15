Россияне перестали покупать iPhone. Полки магазинов ломятся от переизбытка смартфонов Apple

«Сейчас продукцию компании везут все подряд под видом чего угодно. Ранее Apple строго контролировала поставки, организуя их соразмерно спросу или меньше его», — рассказал источник «Коммерсанта».

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Российский рынок смартфонов страдает от переизбытка топовых iPhone, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в местном ритейле.Такое явление вызвано двумя ключевыми факторами: снижением потребительского спроса на премиальные смартфоны и «неконтролируемыми поставками» техники Apple по параллельному импорту.В первую очередь розничные сети наблюдают переизбыток моделей iPhone 13 и iPhone 14. Интересно, что при этом остальной рынок смартфонов растёт. В январе—мае общий спрос увеличился на 12%, а продажи iPhone упали на 4%. Продавцам даже пришлось снизить цены на некоторые модели на 6–10%. Тем не менее дальнейшего снижения цен не ожидается.Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков также подтвердил ситуацию на рынке, добавив, что предложение по смартфонам Apple превышает спрос примерно вдвое.Интересно, что некоторые ритейлеры утверждают, что модели iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max по-прежнему в дефиците.