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Банк ВТБ рассказал о новом методе телефонных мошенников. Злоумышленники пугают россиян закрытием лицевого счета в Центробанке.

Эксперты кибербезопасности ВТБ рассказали, как работает новая схема кражи денег у граждан. Разговор начинается с того, что в ближайшее время возможна блокировка единого лицевого счета в Центральном банке России, и аккуратно пытаются получить информацию о финансовом состоянии жертвы. Далее поступает звонок и пользователю сообщают о том, что алгоритм зафиксировал подозрительную активность и заблокировала счет ради безопасности. Для разблокировки предлагается отправить заявку в любой из банков, где имеется счет пользователя.

По мнению ВТБ, цель мошенников не данные, а важная информация, которая будет использоваться для более продуманных атак. 

Как заявляет старший вице-премьер ВТБ Виктор Чугунов:

«Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более прицельных атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы усыпить внимание клиента».

Стоит помнить, что никаких единых счетов в Центробанке не существует, а работу с гражданами ведут только коммерческие банки.


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