В современном мире смартфон уже давно перестал быть просто средством связи. В руках своего владельца смартфон становится буквально частью его самого — он хранит внутри работу и личную жизнь, финансы и коды доступов. И хотя сам по себе смартфон сегодня стоит недешево, наибольшей ценностью обладает его содержимое.
А что, если этот мобильный сейф с нашей жизнью внутри попадет в чужие злонамеренные руки? В зависимости от мер защиты, которые мы заранее предусмотрели (или нет), мы можем понести серьезный ущерб, либо же отделаться простым огорчением и купить новое устройство. В этом материале я собрал три шага, которые защитят самое уязвимое место вашего смартфона — вашу SIM-карту. Теперь самое главное — не полениться и сделать их заранее.
PIN-код на SIM-карте
Одним из самых слабых мест современного смартфона является SIM-карта. Этот в некотором смысле рудиментарный элемент позволяет обойти все этапы защиты и взломать всё — эдакий троянский конь. Однако существует простой способ защиты SIM-карты (не менее древний, чем она сама) — установка PIN-кода.
Чем это нам поможет? Дело в том, что PIN-код не позволит злоумышленнику воспользоваться вашим номером телефона для получения СМС-кодов — а они открывают доступ в онлайн-банки, мессенджеры и почтовые аккаунты. Если «симка» заблокирована PIN-кодом, то система просто не допустит её работы, пока верная комбинация цифр не будет введена. У злоумышленника будет всего три попытки, после чего SIM-карту сможет восстановить только владелец.
Одно «но»: не забудьте его сами. Запишите в менеджер паролей.
Используйте eSIM
Зачем? Всё просто: eSIM невозможно физически извлечь из смартфона. А значит, её нельзя вставить в «левую звонилку» для получения СМС. Кроме того, даже обладая QR-кодом активации eSIM, её невозможно добавить в новый смартфон, не удалив предварительно из предыдущего.
Получается, что, получив в руки ваш (заблокированный паролем) смартфон, злоумышленник не сможет получить доступ ни к его данным, ни к SIM-карте. Это идеальный сценарий.
Используйте разные номера телефонов
Отличный способ защитить свои деньги — использовать парочку номеров для разных банков и мессенджеров. В основе этого совета лежит народная мудрость: «не клади все яйца в одну корзину». Если мошенник получит доступ к одной SIM-карте, то не сможет с её помощью завладеть всей вашей жизнью, а получит доступ к ней только частично.
Есть и другой вариант: используйте для онлайн-банкинга номер телефона, который никто не знает. Например, ваш основной номер на физической SIM-карте вы используете для звонков и мессенджеров, а второй на eSIM — для банков.
Конечно, есть и неудобства — например, ваши друзья не смогут прислать вам деньги по номеру телефона. Но удобство и безопасность редко идут рука об руку. Так что современному человеку стоит быть готовым к компромиссам, чтобы чувствовать себя спокойно.
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Жаль что выключить можно ;(