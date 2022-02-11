



Компания Apple планирует внести изменения в принцип работы геомаячка AirTag. Сейчас его иногда используют для угона автомобилей или слежки за людьми (и спецслужбами), но скоро этому будет положен конец.



Прежде всего, Apple пришлось напомнить, что AirTag это гаджет, который необходимо использовать ответственно, а за его недобросовестное использование пользователям придётся нести ответственность в соответствии с законодательством. AirTag предназначен для того, чтобы пользователю было проще находить собственные вещи, а слежка за другими людьми может привести к уголовному преследованию и штрафу.



При первичной настройке AirTag пользователю будут показывать информацию о том, что необходимо добросовестно использовать этот гаджет, а слежка за людьми с его помощью наказуема и чревата судебным разбирательством.



Скоро Apple выпустит обновление iOS, после установки которого AirTag будет громче и чаще пищать, сигнализируя о своём присутствии, а на смартфонах, которые находятся рядом с геомаячком, будут выплывать уведомления. Благодаря этому, сообщения о том, что где-то поблизости есть AirTag, получат даже те, у кого нет этого аксессуара и за кем, вероятно, могут следить.



В компании Apple также рассказали о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами в случае незаконного использования AirTag. Apple передаёт полиции и спецслужбам информацию о владельце геомаячка, использованного с преступной целью, а те могут задержать его и придать суду.



С момента выпуска AirTag в продажу в СМИ просочилось несколько историй, о том, как с помощью этого геомаячка была организована слежка. Обычно злоумышленники приклеивают его под машину, чтобы выследить, куда уедет водитель. Это позволяло организовать угоны.







