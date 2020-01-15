





Аналитическая компания App Annie опубликовала статистику скачивания и использования мобильных приложений и игр в 2019 году. Пользователи во всём мире установили 204 миллиарда приложений — на 46% больше, чем в 2016 году.В сравнении с 2016 годом в России скачивания приложений выросли на 35% — до 5 миллиардов. При этом россияне за в прошедшем году потратили в них 1,06 миллиарда долларов США. Общемировые расходы в приложениях составили 120 миллиардов долларов. 72% расходов или 86 миллиардов долларов пришлись на мобильные игры.Россия стала шестой по числу скачиваний. Жители нашей страны проводят в смартфонах в среднем по 2,5 часа в день, это на 10% больше, чем в 2017 году.Лидером по скачиванию в России стал WhatsApp. Этот мессенджер также лидирует по времени, проведённом в нём. На втором и третьем местах — приложения «Сбербанк Онлайн» и «ВКонтакте».Скачивание приложений в категории «Еда» в России выросло за год на 224%. В приложении TikTok россияне провели на 860% больше времени, чем в 2018 году — суммарно 55 миллионов часов. Три игры игры, лидирующие у россиян — ColorBump 3D, Brawl Stars и Run Race 3D, но больше всего денег они потратили в Game of Sultans.