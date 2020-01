Летом прошлого года компания Bethesda переиздала первые части Doom на Play Station, Xbox, Nintendo Switch и Android. Игры сохранили аутентичность графики и геймплея, но продолжают обновляться даже спустя два с лишним десятилетия после оригинального релиза.Свежий апдейт добавил играм Doom поддержку аддонов, благодаря которым можно устанавливать кастомные уровни и карты, выпущенные как официально, так и неофициально. Эти аддоны можно скачать из игровых магазинов. В настоящее время доступны моды Final Doom (The Plutonia Experiment и TNT: Evilution), No Rest for the Living, а также Sigil от автора Doom Джона Ромеро. В дальнейшем будут добавляться дополнительные аддоны.Более того, Doom и Doom II теперь поддерживают на всех платформах частоту обновления 60 кадров в секунду (прежний лимит — 35 кадров). На выбор игрока несколько соотношений сторон картинки, в том числе изначальные 4 к 3. В любой момент можно сохранить игру или восстановиться из сохранений. Также появилась опция для пропуска уровней и перехода к любимой карте. При игре с геймпадом можно с помощью кнопок выбирать нужное оружие из карусели арсенала.Этот апдейт хотя и осовременил старые игры, но сохранил оригинальный дух Doom. Перед разработчиками стояла задача адаптировать Doom под современные устройства, не добавив ничего лишнего, что создавало бы впечатление отхода от канонов, заданных в 90-х годах.