



Верховный суд РФ отклонил иск Арташеса Икономова к компании Apple, а котором он требовал запретить ей продавать смартфоны. Икономов утверждал, что Apple незаконно заимствовала его изобретение.



Истец указал, что в айфонах есть кнопка SOS для быстрой отправки сообщения установленным контактам или для связи с экстренными службами, а эта кнопка является его изобретением. Apple якобы незаконно встроила эту функциональность в свои устройства, чем нарушила его интеллектуальные права, а следовательно, суд должен запретить продажу этих устройств хотя бы на территории России.



И действительно, Икономову принадлежит патент на «Мобильный телефон с экстренной связью», что он доказал, представив суду документ из Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В этом патенте описано мобильное устройство, который при наступлении экстренного случая позволяет «отправить заранее записанное текстовое или голосовое сообщение, а также письмо по электронной почте одному или нескольким адресатам, связаться со службой спасения через специальный модуль».



Суд отклонил исковые требования Арташеса Икономова.



Не исключено, что Икономов поторопился с подачей иска. Дело в том, что запатентованный им телефон может работать, даже если не работает сотовая связь или нет денег на счету. Существующие смартфоны Apple так не умеют (то есть нельзя утверждать, что компания заимствовала эту идею), но в линейке iPhone 13 может появиться поддержка спутниковой связи как раз с такой целью — для обращения к экстренным службам при отсутствии доступа к сотовой связи и мобильному интернету.







