Возможность подключаться к спутнику будет предусмотрена в iPhone для экстренных вызовов. Подробности об этом нововведении рассказали в Bloomberg.
Источник подтвердил, что Apple действительно работает над тем, чтобы научить iPhone подключаться к спутниковой сети. Однако это не будет сделано для того, чтобы пользователи могли избавиться от SIM-карт или мобильных тарифов связи. По словам Bloomberg, подключаться к спутнику iPhone будет только в случаях, когда необходимо отправить экстренный сигнал о помощи владельцу девайса, а сотовая связь в этот момент недоступна.
Прежде всего, стоит отметить, что модели iPhone и iPad, которые уже есть на рынке, этой возможности не получат. Причина в том, что для подключения к спутникам необходим отдельный физический чип связи внутри устройства, а текущие модели «яблочных» девайсов им не оборудованы. Поэтому спутниковую связь будут поддерживать только будущие модели iPhone (об iPad источник ничего не упоминает). Согласно Bloomberg, модули спутниковой связи Apple будет закупать у Qualcomm.
Подключение к спутнику — всё еще не самый быстрый процесс. Поэтому процесс коннекта может занимать до одной минуты, а смартфон «научат» отображать подсказки для владельца, куда ему стоит направиться, чтобы сигнал был более устойчив.
Далее — реализация. Функция получит название «Экстренное сообщение через спутник» и позволит пользователю отправлять текстовые сообщения службам экстренной помощи через спутниковую связь. Такой метод будет доступен только при отсутствии сотового сигнала. Фишка будет интегрирована в фирменное приложение «Сообщения» и станет третьим протоколом текстовой связи — наряду с SMS и iMessage. Сообщения, отправленные через спутник, получат серый цвет «пузырей» в чате. Этот инструмент имеет внутреннее название Stewie, и длина сообщений, отправленных с его помощью, будет ограничена.
Согласно источнику, «Экстренное сообщение через спутник» сможет отправить не только текстовое сообщение, но и текущую геолокацию пользователя, а также некоторые данные из приложения «Здоровье» или «Watch» — например, медицинский идентификатор, возраст, вес, рост и историю болезни. Это будет полезно для того, чтобы службы спасения заранее знали, как и чем они смогут помочь попавшему в беду человеку.
Отдельно отмечается, что Apple добавит другой тип сигнала через спутник — он будет предназначен для оповещения о большой катастрофе, вроде крушения самолета или тонущего корабля.
Существует еще один нюанс. Работа спутниковых оповещений будет зависеть от конкретной страны — иными словами, Apple придется договариваться с каждым отдельным государством, чтобы ей разрешили использовать определенный канал спутниковой связи для своих устройств. Кроме того, потребуются договоренности и с медицинскими учреждениями, а также со службами экстренного реагирования.
Последнее уточнение касается сроков внедрения спутниковых предупреждений. По словам анонимного источника Bloomberg, Apple добавит новую функцию не раньше 2022 года — а это значит, что в iPhone 13 она вряд ли появится.
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