Российские аккаунты Steam снова можно пополнять рублями

Олег

Steam


Платежная система QIWI вернула возможность пополнения аккаунтов Steam. Об этом пишет Rozetked.

Напомним, что в начале 2022 года для российских аккаунтов Steam была отключена возможность покупать игры с банковских карт, а также пополнять с них баланс. Долгое время пользователи спасались кошельком QIWI, но потом и он был отключен.

Фото: Rozetked
Фото: Rozetked

Теперь же QIWI вновь позволяет пополнять баланс аккаунтов в Steam, если они зарегистрированы в России или Казахстане. В процессе пополнения рублевая сумма конвертируется в доллары. Что касается курса, то 100 рублей превратятся в $1,07 (с учетом комиссии сервиса). 

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Источник:
Rozetked
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