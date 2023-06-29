Российские аккаунты Steam снова можно пополнять рублями

Платежная система QIWI вернула возможность пополнения аккаунтов Steam. Об этом пишет Rozetked.Напомним, что в начале 2022 года для российских аккаунтов Steam была отключена возможность покупать игры с банковских карт, а также пополнять с них баланс. Долгое время пользователи спасались кошельком QIWI, но потом и он был отключен.Теперь же QIWI вновь позволяет пополнять баланс аккаунтов в Steam, если они зарегистрированы в России или Казахстане. В процессе пополнения рублевая сумма конвертируется в доллары. Что касается курса, то 100 рублей превратятся в $1,07 (с учетом комиссии сервиса).