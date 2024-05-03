Российские IT-гиганты похоронили замену Android

Александр


По данным «Коммерсанта», «Сбер», «Яндекс» и VK отказались от идеи совместной разработки мобильной операционной системы на базе Android. Они не смогли договориться о том, какой должна быть эта платформа, и какой вклад должна внести каждая из компаний.

В реестр российского софта, который ведёт Минцифры, сейчас находятся две мобильные ОС — «Аврора» и KasperskyOS. Устройства, на которые они установлены, имеют более высокий приоритет на госзакупках, нежели Android-смартфоны и iPhone, но компании всё равно неохотно приобретают их, в том числе из-за ограниченного набора софта.

В «Яндексе» сейчас работают над платформой YaOS для смарт-телевизоров. В VK не разрабатывают операционную систему, а сосредоточены на развитии RuStore — магазина приложений для Android-смартфонов. О планах «Сбера» создать свою ОС ничего не известно.

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Комментарии

+395
Gandalf2021
Крутой менеджмент за ах**ные бабки они просто не смогли договориться…
час назад в 16:57
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tellurian
+1311
tellurian Gandalf2021
Вопрос не у менеджементе.
У каждого свои интересы и не смогли договориться. Это нормально.
51 минуту назад
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+395
Gandalf2021 tellurian
Топ-менеджеры компаний, определяющие стратегию и интересы не имеют ничего общего с обычными менеджерами, включая многомиллионные зарплаты… менеджмент не равно менеджеры))
33 минуты назад
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+395
Gandalf2021
Интерес был получить отечественную ОС на базе Андройда и он не достигнут…
32 минуты назад
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