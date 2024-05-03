Российские IT-гиганты похоронили замену Android

По данным «Коммерсанта», «Сбер», «Яндекс» и VK отказались от идеи совместной разработки мобильной операционной системы на базе Android. Они не смогли договориться о том, какой должна быть эта платформа, и какой вклад должна внести каждая из компаний.
В реестр российского софта, который ведёт Минцифры, сейчас находятся две мобильные ОС — «Аврора» и KasperskyOS. Устройства, на которые они установлены, имеют более высокий приоритет на госзакупках, нежели Android-смартфоны и iPhone, но компании всё равно неохотно приобретают их, в том числе из-за ограниченного набора софта.
В «Яндексе» сейчас работают над платформой YaOS для смарт-телевизоров. В VK не разрабатывают операционную систему, а сосредоточены на развитии RuStore — магазина приложений для Android-смартфонов. О планах «Сбера» создать свою ОС ничего не известно.
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