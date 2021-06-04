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В Госдуму внесён законопроект, принятие которого обяжет российские онлайн-кинотеатры организовать бесплатную трансляцию вещания двадцати телеканалов. Такая обязанность будет не у всех сервисов, а лишь у тех, которые определил Роскомнадзор.Список уже подготовлен Роскомнадзором, в него включено более двадцати сервисов с аудиторией более 100 тысяч человек в сутки, в том числе ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск HD», «Смотрим» и «Триколор кино и ТВ онлайн».Список обязательных для бесплатной трансляции каналов тоже определён:Онлайн-кинотеатры должны будут транслировать эти телеканалы через единую платформу, принадлежащую уполномоченной организацией. О планах стать такой организацией заявляла «Витрина ТВ» (принадлежи «Первому каналу», ВГТРК, «Национальной медиа группу» и «Газпром-Медиа») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Сервис сможет использовать для вещания телеканалов свой собственный плеер, но только в том случае, если он отвечает требованиям Роскомнадзора.Онлайн-кинотеатры не смогут вносить изменения в сетку вещания, добавлять свою рекламу и получать от телеканалов деньги за вещание — за этим будет следить уполномоченная организация. Она организация выбирается сроком на пять лет, на неё не будут распространяться антимонопольные ограничения, а Роскомнадзор определится с её выбором к 1 октября 2021 года.