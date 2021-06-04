В Госдуму внесён законопроект, принятие которого обяжет российские онлайн-кинотеатры организовать бесплатную трансляцию вещания двадцати телеканалов. Такая обязанность будет не у всех сервисов, а лишь у тех, которые определил Роскомнадзор.
Список уже подготовлен Роскомнадзором, в него включено более двадцати сервисов с аудиторией более 100 тысяч человек в сутки, в том числе ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск HD», «Смотрим» и «Триколор кино и ТВ онлайн».
Список обязательных для бесплатной трансляции каналов тоже определён:
- «Первый канал»
- «Россия-1»
- «Матч ТВ»
- «Россия-Культура»
- «Россия-24»
- «Карусель
- «ТВ Центр»
- «Рен ТВ»
- «Спас»
- «Домашний»
- «ТВ-3»
- «Пятница!»
- «Звезда»
- «Мир»
- «Муз-ТВ»
- НТВ
- ТНТ
- СТС
- ОТР
Онлайн-кинотеатры не смогут вносить изменения в сетку вещания, добавлять свою рекламу и получать от телеканалов деньги за вещание — за этим будет следить уполномоченная организация. Она организация выбирается сроком на пять лет, на неё не будут распространяться антимонопольные ограничения, а Роскомнадзор определится с её выбором к 1 октября 2021 года.
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