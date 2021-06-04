Кино

В Госдуму внесён законопроект, принятие которого обяжет российские онлайн-кинотеатры организовать бесплатную трансляцию вещания двадцати телеканалов. Такая обязанность будет не у всех сервисов, а лишь у тех, которые определил Роскомнадзор.

Список уже подготовлен Роскомнадзором, в него включено более двадцати сервисов с аудиторией более 100 тысяч человек в сутки, в том числе ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск HD», «Смотрим» и «Триколор кино и ТВ онлайн». 

Список обязательных для бесплатной трансляции каналов тоже определён:

  • «Первый канал»
  • «Россия-1»
  • «Матч ТВ»
  • «Россия-Культура»
  • «Россия-24»
  • «Карусель
  • «ТВ Центр»
  • «Рен ТВ»
  • «Спас»
  • «Домашний»
  • «ТВ-3»
  • «Пятница!»
  • «Звезда»
  • «Мир»
  • «Муз-ТВ»
  • НТВ
  • ТНТ
  • СТС
  • ОТР
Онлайн-кинотеатры должны будут транслировать эти телеканалы через единую платформу, принадлежащую уполномоченной организацией. О планах стать такой организацией заявляла «Витрина ТВ» (принадлежи «Первому каналу», ВГТРК, «Национальной медиа группу» и «Газпром-Медиа») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Сервис сможет использовать для вещания телеканалов свой собственный плеер, но только в том случае, если он отвечает требованиям Роскомнадзора.

Онлайн-кинотеатры не смогут вносить изменения в сетку вещания, добавлять свою рекламу и получать от телеканалов деньги за вещание — за этим будет следить уполномоченная организация. Она организация выбирается сроком на пять лет, на неё не будут распространяться антимонопольные ограничения, а Роскомнадзор определится с её выбором к 1 октября 2021 года.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Ведомости Ведомости

Ссылки по теме:

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста

Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen

Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS