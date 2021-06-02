Российские чиновники задумались о жёстком регулировании геймерской сферы. Они распространят на игры и игровые сервисы требования антитеррористического пакета законов Яровой, а также будут контролировать продажу игровой валюты и виртуальных товаров.
С такой инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ выпустил исследование, в котором указано на высокие риски, вызванные правовой неопределённостью в сфере видеоигр, и говорится о необходимости искать механизмы для регулирования этой сферы.
В документе указано, что в условиях пандемии коронавируса такие игры, как Among Us и Fortnite, фактически превратились в социальные сети с функцией мессенджера, а к соцсетям как к организаторам распространения информации предъявлен ряд законодательных требований, в том числе хранение переписки пользователей.
ГРЧЦ опасается, что игровое пространство может бесконтрольно использоваться «в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».
В ГРЧЦ также считают нужным «установить правовой статус игровой валюты, лутбоксов (платные виртуальные контейнеры со случайным содержимым), стриминговых платформ и донатов (вознаграждения от пользователей)». Ведомство опасается, что пожертвования от игроков и доходы от продажи виртуальных товаров могут пойти на финансирование терроризма и экстремизма. Оно отмечает, что правовое регулирование этой сферы есть в Китае и Южной Корее, поэтому возможно перенять опыт этих стран. В Китае, например, была запрещена игра Animal Crossing от компании Nintendo после того, как игроки допустили в ней политические высказывания.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что разработчикам игр будет намного проще и выгоднее вообще отключить в России возможность общения игроков, чем нести расходы на соблюдение пакета Яровой и других законов, которые предусматривают хранение огромного массива бесполезных данных.
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