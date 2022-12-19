Россия Искусственный интеллект

Российских школьников доверят нейросетям. Учителя больше не нужны?

Артем
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Проверку школьных сочинений по русскому языку и литературе доверят искусственному интеллекту. Тестирование технологии начнется уже в феврале 2023 года.

Об этом сообщает информационный портал «Москва 24», ссылаясь на пресс-службу Национальной технологической инициативы. Технология будет запущена в тестовом режиме. По мнению специалистов, нейросеть уже распознает орфографические и пунктуационные ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель экспертного уровня. Кроме того программа способна распознавать смысловые недочеты, что позволит снизить нагрузку учителей примерно на 20%. Также нейросеть сможет проверить знания учеников по истории и обществознанию.

В сообщении сказано:

«В России создали искусственный интеллект для проверки сочинений [...] Пилотное применение новой разработки начнется в школах в феврале и будет касаться учителей русского языка и литературы, истории и обществознания».

Запуск проекта в пилотном режиме намечен на февраль 2023 года.
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Источник:
Москва 24
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