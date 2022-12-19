Редкий компьютер от Apple, пронумерованный Стивом Джобсом вручную, продан за огромную сумму

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Компьютер Apple-1 1976 года продали на аукционе за 442 118 долларов. Всего было выпущено 200 экземпляров.Представленный лот полностью функционален и был вручную пронумерован Стивом Джобсом (соучредитель Apple). Вместо суммы в 375 000 долларов, на которую рассчитывали организаторы, редкий гаджет ушел за 442 118 долларов.Подлинность устройства подтверждается документами, а также оригинальным интерфейсом Apple Cassette Interface, руководством по эксплуатации, клавиатурой ASCII того же периода и монитором Sanyo 4205.Предполагается, что всего компьютеров Apple-1 осталось от 60 до 70 экземпляров из 200 возможных, что делает их невероятно популярными среди коллекционеров.