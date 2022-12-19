Apple

Редкий компьютер от Apple, пронумерованный Стивом Джобсом вручную, продан за огромную сумму

Артем
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Компьютер Apple-1 1976 года продали на аукционе за 442 118 долларов. Всего было выпущено 200 экземпляров. 

Представленный лот полностью функционален и был вручную пронумерован Стивом Джобсом (соучредитель Apple). Вместо суммы в 375 000 долларов, на которую рассчитывали организаторы, редкий гаджет ушел за 442 118 долларов.

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Подлинность устройства подтверждается документами, а также оригинальным интерфейсом Apple Cassette Interface, руководством по эксплуатации, клавиатурой ASCII того же периода и монитором Sanyo 4205.

Предполагается, что всего компьютеров Apple-1 осталось от 60 до 70 экземпляров из 200 возможных, что делает их невероятно популярными среди коллекционеров.
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Источник:
RR Auction
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Комментарии

kardigan
+2930
kardigan
Ни х, сколько Стив стал в последнее время выкидывать и пронумеровывать!
Всё это в последнее время всплывает так часто, что создаётся впечатление, что они с Элтоном за одно-на звездалёте.
Сегодня в 09:15
#
+350
Geek kardigan
С Элвисом ? 😅
2 минуты назад
#
Dmitriy
+314
Dmitriy
Да, продажа первого, собранного вручную компа Стива — бизнес прибыльный.
Регулярно этот комп выставляется на аукцион и продаётся забегенные бабки...
час назад в 11:27
#
+350
Geek
Делать людям нечего . Создали себе идолов и покупают всё что с ними связано.
10 минут назад
#
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