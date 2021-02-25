В начале 2021 года торрент-трекер RuTracker объявил о сборе средств на покупку жёстких дисков. Группа энтузиастов, которые называют себя «Хранители», планирует скопировать наиболее ценные раздачи на накопители, чтобы контент был доступен независимо от того, есть раздающие или нет.
Менее чем за два месяца с пользователей удалось собрать около двух миллионов рублей. На эти деньги будут закуплены винчестеры суммарным объёмом от 600 до 800 терабайт. Также потребуется арендовать сервер, к которому будут подключены все эти накопители.
Обычно торрент-трекеры работают децентрализованно, то есть не хранят у себя ничего, а файлы раздаются по технологии peer-to-peer от одних пользователей другим. Как правило, чем больше людей участвуют в раздаче того или иного материала, тем быстрее и стабильнее он скачивается (хотя иногда достаточно и одного раздающего с быстрым интернетом).
RuTracker заблокирован в России с 2016 года. Ещё до блокировки администрация ресурса провела опрос среди пользователей, предложив им два варианта: удаление раздач по требованию правообладателей или полный отказ от взаимодействия с правообладателями. Большинство выбрали второй вариант. После блокировки посещаемость RuTracker снизилась примерно в два раза.
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