





В Госдуму внесёны поправки, разрешающие Роскомнадзору требовать блокировку пиратского контента в мобильных приложениях. Требования могут предъявляться к разработчикам или компаниям, в магазинах которых размещено приложение с пиратским контентом (Google и Apple).При отказе убрать нелегальный контент блокироваться будут сами приложения, в которых он содержится. Если в течение суток владелец приложения не отреагирует на обращение Роскомнадзора, ведомство может попросить о блокировке оператора связи или лицо, которое обеспечивает размещение приложения.Модераторы Google Play и App Store уже блокируют приложения с пиратским содержимым (например, видео и музыкой или взломанные игры) без вмешательства регуляторов со стороны государства. Такие приложения обычно распространяются в обход этих магазинов через сторонние источники. Получается, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты, агрегирующие подобные приложения. Пиратский контент также может свободно размещаться в соцсетях и мессенджерах (например, Telegram), поэтому новые поправки в теории позволят блокировать в России и эти приложения.Блокировка контента, приложений и сайтов будет производиться по решению суда, в который Роскомнадзор должен будет обратиться с иском после получения от правообладателя жалобы на нелегально распространяемый контент. При этом правообладатель будет обязан указать название приложения, а также его разработчика, адрес страницы, где приложение можно загрузить, и другие детали, позволяющие идентифицировать нарушителей.