



Компания «Газпром-медиа» перезапустила видеосервис Rutube в абсолютно новом дизайне. Площадка также получила множество новых возможностей.



Сложно не заметить, что Rutube был почти полностью скопирован с YouTube. С одним только отличием — главный упор сделан на контент, произведённый телевизионными каналами и телешоу, которыми управляет «Газпром-медиа».



Как и в случае с YouTube, смотреть видео на Rutube можно без регистрации, но для подписок на каналы, создания плейлистов и получение персональных рекомендаций требуется создать аккаунт. Зарегистрироваться можно с номером телефона или адресом электронной почты. После регистрации можно загружать собственными видеозаписи, доступно редактирование во встроенной студии и система заработка на контенте.







Видео разделены по тематическим категориям, также доступны живые трансляции, игровой стриминг, подкасты, вещание нескольких телевизионных каналов и записи популярных телешоу. Почти весь контент в Rutube бесплатный, но можно оформить подписку на каналы с фильмами, сериалами, телеканалами и спортивными трансляциями.



Мобильное приложение Rutube выпущено для Android, iOS и смартфонов Huawei. В дальнейших планах Rutube — реализация для обычных пользователей возможности вести живые трансляции, загружать подкасты и продавать товары в прямом эфире.







