Компания «Газпром-медиа» перезапустила видеосервис Rutube в абсолютно новом дизайне. Площадка также получила множество новых возможностей.
Сложно не заметить, что Rutube был почти полностью скопирован с YouTube. С одним только отличием — главный упор сделан на контент, произведённый телевизионными каналами и телешоу, которыми управляет «Газпром-медиа».
Как и в случае с YouTube, смотреть видео на Rutube можно без регистрации, но для подписок на каналы, создания плейлистов и получение персональных рекомендаций требуется создать аккаунт. Зарегистрироваться можно с номером телефона или адресом электронной почты. После регистрации можно загружать собственными видеозаписи, доступно редактирование во встроенной студии и система заработка на контенте.
Видео разделены по тематическим категориям, также доступны живые трансляции, игровой стриминг, подкасты, вещание нескольких телевизионных каналов и записи популярных телешоу. Почти весь контент в Rutube бесплатный, но можно оформить подписку на каналы с фильмами, сериалами, телеканалами и спортивными трансляциями.
Мобильное приложение Rutube выпущено для Android, iOS и смартфонов Huawei. В дальнейших планах Rutube — реализация для обычных пользователей возможности вести живые трансляции, загружать подкасты и продавать товары в прямом эфире.
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Хорошая новость в том что сделали, молодцы!
Плохая новость в том что видимо ютуб будет приговорён как минимум к замедлению, а как максимум к блокировке.
Когда? Наверное ближе к выборам, т.е к осени.
В интересное время живем)
Хорошо если это будет только то что касается интернета.
А могут ведь дать отмашку Эппл и Гугл и все наши мобилы, планшеты и ноутбуки с телевизорами превратятся в груду железа.
Ужас что будет.
Не дай бог опять Книги читать начнём )))
Угроза стать приличными людьми это не так уж и плохо.)
Чем всё закончилось вы знаете...
Короче говоря, пока против Ютуба никаких движений нет. Если будут конкурировать два сервиса, мы только выиграем.
А вот если Ютуб прикроют, он станет чем-то вроде джинсов в СССР. Снесут тут всё, к чертям собачьим.
Либералы покутившие у власти в 90е и угробившие страну сделали такую прививку от революций, что теперь хрен кого на баррикады вытащите.
Смысл реформ и перемен не в том чтобы каждый раз сносить то что тебе не нравится, а в том чтобы шаг за шагом менять и перестраивать, улучшать и совершенствовать.
Да это долго, нудно и трудно. А кто сказал что будет легко.
Власть всегда плохая, это нормально.
П.с:
«Настоящих буйных мало вот и нету вожаков»
Одни диванные войска))))