Слово S.T.A.L.K.E.R. для игроков стало синонимом долгостроя, переносов и несбывшихся надежд, так уж исторически сложилось. И есть опасения, что долгожданное продолжение шутера постигнет та же участь.После почти двух лет тишины о судьбе украинского проекта от GSC Game World было известно ровным счетом ничего. В прошлом году франшиза внезапно объявилась на презентации, посвященной объединению студий Microsoft и Bethesda. Свежий трейлер для ПК и консолей нового поколения показал запредельный уровень графики, тем самым породив не только высокий уровень ожидания, но и значительную долю скепсиса. Кроме того, в ролике упоминается точная дата выхода — 28 апреля, а для владельцев подписки Xbox Game Pass игра раздается бесплатно в день выхода.Согласно неподтвержденным данным, релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не состоится в назначенные сроки и будет смещен на осень этого года. По мнению украинского YouTube блогера под ником OLDboi, разработчики намеренно тянут с выходом с целью собрать как можно больше предзаказов, которые уже принесли солидный доход. Версия для консолей PS5 появится в 2023 году из-за соглашения на временную эксклюзивность. Хотя данные не официальные, ютубер держит связь с разработчиками. Ранее он опроверг слухи об участии Моргенштерна в тестировании игры.Печальный исход Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042 уже доказал, что гонка за предпродажами и обман покупателей в перспективе уничтожают даже самую безупречную репутацию. А судя по отсутствию какого-либо геймплея, шанс повторить ошибки коллег у ребят из GSC Game World крайне велик.