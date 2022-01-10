dhchqEe6k5i9UtLtmJAg5w.png

Слово S.T.A.L.K.E.R. для  игроков стало синонимом долгостроя, переносов и несбывшихся надежд, так уж исторически сложилось. И есть опасения, что долгожданное продолжение шутера постигнет та же участь.

После почти двух лет тишины о судьбе украинского проекта от GSC Game World было известно ровным счетом ничего. В прошлом году франшиза внезапно объявилась на презентации, посвященной объединению студий Microsoft и Bethesda. Свежий трейлер для ПК и консолей нового поколения показал запредельный уровень графики, тем самым породив не только высокий уровень ожидания, но и значительную долю скепсиса. Кроме того, в ролике упоминается точная дата выхода — 28 апреля, а для владельцев подписки Xbox Game Pass игра раздается бесплатно в день выхода.

Согласно неподтвержденным данным, релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не состоится в назначенные сроки и будет смещен на осень этого года. По мнению украинского YouTube блогера под ником OLDboi, разработчики намеренно тянут с выходом с целью собрать как можно больше предзаказов, которые уже принесли солидный доход. Версия для консолей PS5 появится в 2023 году из-за соглашения на временную эксклюзивность. Хотя данные не официальные, ютубер держит связь с разработчиками. Ранее он опроверг слухи об участии Моргенштерна в тестировании игры.


Печальный исход Cyberpunk 2077 и Battlefield 2042 уже доказал, что гонка за предпродажами и обман покупателей в перспективе уничтожают даже самую безупречную репутацию. А судя по отсутствию какого-либо геймплея, шанс повторить ошибки коллег у ребят из GSC Game World крайне велик.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

YouTube YouTube

Ссылки по теме:

Не ждите продолжения Days Gone. Об этом рассказал бывший директор студии Не ждите продолжения Days Gone. Об этом рассказал бывший директор студии

Опубликован список лучших консольных игр. Эксклюзивы стали не нужны? Опубликован список лучших консольных игр. Эксклюзивы стали не нужны?

Эти игры вы будете ждать в 2022 году. Собрали главные предстоящие релизы Эти игры вы будете ждать в 2022 году. Собрали главные предстоящие релизы